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價格是A5和牛一半 日本國產牛「櫻花牛」年底搶攻台灣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞細亞智慧財產保護股份有限公司宣告將選用日本各地的國產牛進口來台，並命名為「櫻花牛」進行推廣。記者陳睿中／攝影
亞細亞智慧財產保護股份有限公司宣告將選用日本各地的國產牛進口來台，並命名為「櫻花牛」進行推廣。記者陳睿中／攝影

對於喜愛日本牛肉的民眾，未來將有全新的選擇。源興居生技、亞細亞智慧財產保護股份有限公司在6月1日宣告，未來將引進日本國產牛肉，並且命名為「櫻花牛」，標榜品質介於日本和牛A3～A4之間，且價格僅需A5和牛的一半，增添消費者的選擇性。

在日本的市場中，依照牛的血統組成進行分級，其中「國產牛」是將黑毛和牛與荷斯登等乳牛品種交雜培育、在日本飼養的牛隻，價格較純種和牛親民，廣受大眾消費者青睞。目前台灣開放日本和牛進口已經近5年，在2021年市場規模已達50億日圓，但仍以純種和牛為主。此次亞細亞智慧財產保護股份有限公司即以「日本國產牛」為主角，選用日本各地的國產牛進口來台，並將產品統一命名為「櫻花牛」進行推廣，除了會貼上「櫻花牛」的貼紙外，也會明確標示日本產地。業者表示，進口來台的日本國產牛，肉質約為日本和牛A3～A4等級，口感佳並具油花，而且價格僅需A5和牛的一半，預計今年底可於通路、餐廳鋪貨上市。

今年2月，標榜培育「台灣和牛」的「源興牛」正式開設餐廳，引起了台日間的討論話題。此次源興牛所屬的源興居生技也與亞細亞智慧財產保護股份有限公司，共同在6月1日舉行「鏡開」祈福儀式，預祝櫻花牛登台順利，包括源興居董事長劉泰英、亞細亞董事長檀上典子、日台交流協會台北事務代表泉裕泰、遠景基金會董事長陳唐山等人也共同出席。雙方也期盼透過技術交流與商業合作，持續台日和牛肉發展的技術精進。

日本國產牛的肉質約為日本和牛A3～A4等級，價格也相對親民。記者陳睿中／攝影
日本國產牛的肉質約為日本和牛A3～A4等級，價格也相對親民。記者陳睿中／攝影
源興居生技、亞細亞智慧財產保護股份有限公司共同於6月1日舉行鏡開儀式，預祝櫻花牛登台順利。記者陳睿中／攝影
源興居生技、亞細亞智慧財產保護股份有限公司共同於6月1日舉行鏡開儀式，預祝櫻花牛登台順利。記者陳睿中／攝影

日本和牛 櫻花 生技

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