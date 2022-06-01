價格是A5和牛一半 日本國產牛「櫻花牛」年底搶攻台灣

對於喜愛日本牛肉的民眾，未來將有全新的選擇。源興居生技、亞細亞智慧財產保護股份有限公司在6月1日宣告，未來將引進日本國產牛肉，並且命名為「櫻花牛」，標榜品質介於日本和牛A3～A4之間，且價格僅需A5和牛的一半，增添消費者的選擇性。

在日本的市場中，依照牛的血統組成進行分級，其中「國產牛」是將黑毛和牛與荷斯登等乳牛品種交雜培育、在日本飼養的牛隻，價格較純種和牛親民，廣受大眾消費者青睞。目前台灣開放日本和牛進口已經近5年，在2021年市場規模已達50億日圓，但仍以純種和牛為主。此次亞細亞智慧財產保護股份有限公司即以「日本國產牛」為主角，選用日本各地的國產牛進口來台，並將產品統一命名為「櫻花牛」進行推廣，除了會貼上「櫻花牛」的貼紙外，也會明確標示日本產地。業者表示，進口來台的日本國產牛，肉質約為日本和牛A3～A4等級，口感佳並具油花，而且價格僅需A5和牛的一半，預計今年底可於通路、餐廳鋪貨上市。