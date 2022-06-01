ESG正夯 保樂力加推「未來酒吧世界」永續課程認證

環保永續的ESG風潮持續吹起，如何在各自的產業中，減少浪費、提升再利用率，現在也吹向了酒吧產業。全球烈酒領導集團之一的保樂力加集團，近日於台北推行了「未來酒吧世界」永續課程認證，透過以聯合國以永續目標（SDGs）的17項準則，進而延伸成為酒吧量身打造的內容，並在台北完成了初次的講座課程。

由於2020疫情以來，人們意識到限縮、簡約、精簡的必要性，也讓ESG環保永續的議事持續抬頭，保樂力加因而與新創平台Trash Tiki，以及永續餐廳聯盟（Sustainable Restaurant Association）合作，打造出了獲得英國專業進修CPD（Continuing Professional Development）認證之課程。

日前在台北舉辦的實體課程中，邀請到今年並獲得亞洲50大酒吧中永續獎項的知名店家Bar Mood Taipei創辦人吳盈憲〈Nick Wu〉擔任首屆講師，內容從涵蓋品牌、採購、服務、酒吧、員工等五個不同主題，並蓋分為從「品牌知識與企劃的重要性」、「負責任務的服務」、「處理廢棄物」、「省水與節能」...到「冰塊與管理」等11個章節。

其中「採購新鮮原料 」章節教導為什麼與如何採購農產品及原料，例如食材的花、皮、果肉，可分別製作成不同的原料或再製可能；「處理廢棄物」中則借助Rethink、Reduce、Reuse、Recycle、Respect的五R原則處理廢棄物，並嘗試解開堆肥的迷思。額外的四個附錄中再帶來了包含在地可利用食材的公開資訊、以及永續發展酒吧的經營方案，鼓勵經營者起而行、實際實踐。

講師並根據其自身經驗帶領參與者一同討論永續概念調酒的可能性，以及如何提升酒吧職場文化，此外保樂力加品牌大使Jessica Chen也分享了集團旗下酒廠與品牌進行中的永續作為。活動共有台北42間酒吧參與，並包含了調酒師、酒吧經營者或吧台經理也獲得出席者的熱烈回應。下一站預計則將在6月27日（一）前進府城台南，並與台灣南部的調酒師、酒吧社群接軌，也讓永續環保的概念、持續發酵。

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