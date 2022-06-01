快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ESG正夯 保樂力加推「未來酒吧世界」永續課程認證

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
保樂力加集團，近日於台北推行了「未來酒吧世界」永續課程認證，參與者們並在講座結束後大合照，亦有店家在官方臉書專頁分享心得與專業意見，並獲得不俗迴響。圖／台灣保樂力加提供
保樂力加集團，近日於台北推行了「未來酒吧世界」永續課程認證，參與者們並在講座結束後大合照，亦有店家在官方臉書專頁分享心得與專業意見，並獲得不俗迴響。圖／台灣保樂力加提供

環保永續的ESG風潮持續吹起，如何在各自的產業中，減少浪費、提升再利用率，現在也吹向了酒吧產業。全球烈酒領導集團之一的保樂力加集團，近日於台北推行了「未來酒吧世界」永續課程認證，透過以聯合國以永續目標（SDGs）的17項準則，進而延伸成為酒吧量身打造的內容，並在台北完成了初次的講座課程。

由於2020疫情以來，人們意識到限縮、簡約、精簡的必要性，也讓ESG環保永續的議事持續抬頭，保樂力加因而與新創平台Trash Tiki，以及永續餐廳聯盟（Sustainable Restaurant Association）合作，打造出了獲得英國專業進修CPD（Continuing Professional Development）認證之課程。

日前在台北舉辦的實體課程中，邀請到今年並獲得亞洲50大酒吧中永續獎項的知名店家Bar Mood Taipei創辦人吳盈憲〈Nick Wu〉擔任首屆講師，內容從涵蓋品牌、採購、服務、酒吧、員工等五個不同主題，並蓋分為從「品牌知識與企劃的重要性」、「負責任務的服務」、「處理廢棄物」、「省水與節能」...到「冰塊與管理」等11個章節。

其中「採購新鮮原料 」章節教導為什麼與如何採購農產品及原料，例如食材的花、皮、果肉，可分別製作成不同的原料或再製可能；「處理廢棄物」中則借助Rethink、Reduce、Reuse、Recycle、Respect的五R原則處理廢棄物，並嘗試解開堆肥的迷思。額外的四個附錄中再帶來了包含在地可利用食材的公開資訊、以及永續發展酒吧的經營方案，鼓勵經營者起而行、實際實踐。

講師並根據其自身經驗帶領參與者一同討論永續概念調酒的可能性，以及如何提升酒吧職場文化，此外保樂力加品牌大使Jessica Chen也分享了集團旗下酒廠與品牌進行中的永續作為。活動共有台北42間酒吧參與，並包含了調酒師、酒吧經營者或吧台經理也獲得出席者的熱烈回應。下一站預計則將在6月27日（一）前進府城台南，並與台灣南部的調酒師、酒吧社群接軌，也讓永續環保的概念、持續發酵。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示：「未來酒吧世界」將是集團永續發展及企業責任藍圖的重要發展主軸，並預計在2030年前在全球觸及10,000名酒吧從業人員。圖／台灣保樂力加提供
台灣保樂力加董事總經理王德勤表示：「未來酒吧世界」將是集團永續發展及企業責任藍圖的重要發展主軸，並預計在2030年前在全球觸及10,000名酒吧從業人員。圖／台灣保樂力加提供
未來酒吧世界講座在日前的台北場次中，邀起了42間酒吧的經營者、調酒師、吧台經理參與，同時參與者也上台分享討論心得、迴響熱烈。圖／台灣保樂力加提供
未來酒吧世界講座在日前的台北場次中，邀起了42間酒吧的經營者、調酒師、吧台經理參與，同時參與者也上台分享討論心得、迴響熱烈。圖／台灣保樂力加提供
Bar Mood Taipei創辦人吳盈憲〈Nick Wu〉擔任了首屆講師，除了正規課程，也帶領參與者一同創意發想、討論。圖／台灣保樂力加提供
Bar Mood Taipei創辦人吳盈憲〈Nick Wu〉擔任了首屆講師，除了正規課程，也帶領參與者一同創意發想、討論。圖／台灣保樂力加提供

品牌 廢棄物 酒駕

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

國泰永續高股息ETF進行半年度成分股調整 新增五檔

高股息ETF 進場時機到

相關新聞

全家攜手嵜本SAKImoto Bakery推「蜜蜜開心果霜淇淋」限時優惠5支168元

身為創意霜淇淋專業戶的全家便利商店，今宣布再推新款療癒系夢幻口味，Fami!ce與SAKImoto Bakery嵜本高級...

「二十世紀及當代藝術」最強作品陣容！締造富藝總成交額的歷史新高

富藝斯紐約二十世紀及當代藝術晚間拍賣於美東時間5月18日晚上7時，並在公園大道432號總部舉行。

老屋大作戰／迎接退休新生活 50年中古屋的時尚轉身

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

瀏海女王Lisa又露額頭了！靠粉色鯊魚夾打造甜美髮型

韓國女團BLACKPINK成員Lisa向來以齊瀏海妹妹頭作為個人標誌髮型，即便工作上經常嘗試多變造型，但幾乎很少看到她有...

支援Google TV的Chromecast終於在台上市 售價1,999元 台灣大指定方案0元起

拖得有點久，早在2020年底即於國外發表的Chromecast（支援Google TV）終於要在台灣正式推出。想入手升級...

忍不住想吃 麵包繪本外觀像吐司封面還有柔軟質地

廣告界大獎得主、日本電通藝術總監江口里佳（えぐち りか）首次跨足繪本創作，結合時尚設計專長，做出前所未有的麵包繪本，全書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。