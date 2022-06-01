巴塞爾藝術展參與多 亞洲藝術市場回溫
Banksy、凱斯哈林與安迪沃荷都來了！巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel）甫閉幕，香港在嚴格的防疫管制下，本次規模相對縮小，但仍有多家畫廊替新銳藝術家舉辦個展，為藝術界注入新活水。巴塞爾藝術展全球總監斯皮格勒表示，有愈來愈多藝術交易商，投注資金到亞洲藝術市場。
國際畫廊重頭戲
《Art Basel》表示，香港展場匯集了世界各地130家畫廊，包含白立方畫廊（White Cube）、佩斯畫廊（Pace Gallery）、厲蔚閣（LGDR）等國際知名畫廊；台灣的耿畫廊、TKG+等7家畫廊也共襄盛舉。
其中，厲蔚閣祭出重量級作品，包括2件塗鴉藝術家Banksy的作品與普普藝術大師的作品，每一個的價格都在數百萬美元範圍內。此次，安迪沃荷作品《毛主席》的畫面中，深藍的底色與毛澤東身上紅衣形成反差，凸顯毛澤東金黃色的臉部，相當吸睛。
新銳個展值得玩味
《CNN》報導，本次展覽的另一個趨勢為，許多畫廊都選擇替藝術家舉辦個展。巴塞爾藝術展亞洲總監歐依表示，單單看到一個藝術家的作品，就好像一個詞，但當整個作品都放在一起時，就是一個段落，就有「更多值得咀嚼的東西」。
如總部位於香港的畫廊Rossi & Rossi就展示了藝術家夏普的多項作品，他也在今年的威尼斯雙年展中代表尼泊爾參展，作品探索「身分」與「傳統」之間的關係，常將現代氣息交融於傳統文化圖像中。
北歐畫廊Galerie Forsblom則呈現年輕藝術家Reima Nevalainen的個展，他曾於2016年時被選為芬蘭年度青年藝術家。作品時常結合布料、砂礫等不同媒材，且在畫布上使用刮抹的痕跡，呈現扭曲的人體造型。
衛星展位夯
《紐約時報》報導，未能親自參展的藝廊代表，可以選擇「衛星展位」（satellite booth）的方案，約15x20平方公尺或20x25平方公尺的大小，並由大會指定人員協助看顧。而今年的香港巴塞爾展會有超過100個參展單位，但卻有約75間畫廊選擇了這樣的參展方式。
香港有強大的財富基礎，加上稅收低、監管較鬆等因素，使香港成為藝術展覽的好去處。斯皮格勒也表示，「相信亞洲市場的實力」，且愈來愈多藝術交易商投入大量時間和金錢，看好香港市場。
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