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日本開放邊境拚觀光！搶購特殊色Grand Seiko表款的機會來了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
熟悉市場的人都知道，這幾年不只是綠色腕表正夯，許多特殊色更是熱門話題，Grand Seiko也推出吸睛新表。圖／摘自Grand Seiko網站
熟悉市場的人都知道，這幾年不只是綠色腕表正夯，許多特殊色更是熱門話題，Grand Seiko也推出吸睛新表。圖／摘自Grand Seiko網站

這幾年帶有飽和色彩的腕表，從過去的身處乏人問津的「冷宮」搖身一變為人人都想要的商品，而且越知名的品牌，還會以溢價方式售出。Grand Seiko在近期也推出了類似珠寶品牌招牌色系的日本限定發售表款，著實引起各方矚目。更有以自然美景「櫻隱」為靈感的粉紅表盤44GS周年紀念限量表款，同樣很吸睛。

熟悉市場的人都知道，這幾年不只是綠色腕表正夯，許多特殊色更是熱門話題。如Rolex停產的綠松石面Oyster Perpetual腕表，目前的價格就翻倍漲；Patek Philippe與Tiffany合作的「Tiffany Blue」限量金鷹表，更是直接在拍賣會飆出天價。再再都說明了，特殊色加上知名品牌，就是銷售的保證。無獨有偶，就在日本近期日本開放邊境拚觀光的同時，高級腕表Grand Seiko也曝光了限定於日內境內發售的銀座2022腕表，來向Seiko發源地致敬，卻意外引起熱議。原因就在於這款限量200只的表款，採用了酷似珠寶品牌Tiffany招牌藍配色於表盤，但不同的是Grand Seiko還印刷了銀座街道的格線。根據品牌說明，其靈感是來自該地晴朗午後的天空藍，重現於腕表上，所以適逢日本邊境開放，正是去搶購的最佳時機。

Grand Seiko也曝光限定於日內境內發售的銀座2022腕表，其靈感是來自該地晴朗午後的天空藍，重現於腕表上。圖／摘自Grand Seiko網站
Grand Seiko也曝光限定於日內境內發售的銀座2022腕表，其靈感是來自該地晴朗午後的天空藍，重現於腕表上。圖／摘自Grand Seiko網站

無法到日本，但又想入手Grand Seiko特殊色表款，還有限量的55周年紀念44GS款可參考。品牌在1967年時，推出首款44GS腕表，奠定了招牌的Grand Seiko Style設計美學，為了問世55周年，所以誕生了這只表款。面盤是以日本北部獨有的春天美景「櫻隱」為設計，意指春櫻盛開時白雪覆蓋花朵的樣貌，同時也是「雫石高級時計工坊」所在地熟悉使用的季節用語。Grand Seiko運用細膩壓模紋路技術搭配帶有銀白的淡粉色調，將白雪與櫻花共存的春日夢幻美景加以重現，詮釋春天轉瞬即逝的美麗景緻。

Grand Seiko 44GS 55周年紀念限量表，呼應原款設計，採用箱型表鏡。圖／Seiko提供
Grand Seiko 44GS 55周年紀念限量表，呼應原款設計，採用箱型表鏡。圖／Seiko提供

Grand Seiko 2022銀座限定腕表，精鋼表殼、表鍊，日本限定發售260只，約17萬4,000元。圖／摘自Grand Seiko網站
Grand Seiko 2022銀座限定腕表，精鋼表殼、表鍊，日本限定發售260只，約17萬4,000元。圖／摘自Grand Seiko網站

Grand Seiko 44GS 55周年紀念腕表，精鋼表殼、表鍊，全球限量1,200只，約15萬5,000元。圖／Seiko提供
Grand Seiko 44GS 55周年紀念腕表，精鋼表殼、表鍊，全球限量1,200只，約15萬5,000元。圖／Seiko提供

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