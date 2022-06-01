威爾媽好時尚 「怪奇物語」薇諾娜瑞德主演MJ新廣告
最近美國女星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）的名字很常被提到，除了因為她前男友強尼戴普的家暴官司之外，她所參演的《怪奇物語》也全新釋出第四季（她在劇中飾演威爾的媽媽），成為當紅的熱門話題。
就是那麼剛好，時尚品牌Marc Jacobs今日也發表了最新的廣告，正是由薇諾娜瑞德主演。身為設計師Marc Jacobs的好友，品牌早先在IG就已放上多年來雙方的合作作為預告，讓不少薇諾娜的粉絲期待不已。這次她主演的廣告主要是為了宣傳Marc Jacobs新推出的J Marc包款，在時尚攝影師Harley Weir的鏡頭下，身穿品牌典藏系列服飾的薇諾娜畫著歌德風格暗黑妝容，搭配俐落的黑髮，展示著各種顏色的J Marc包款，拍攝花絮影片中還可以看到她在鏡頭前大剌剌地把食物塞進嘴裡，有種奇妙的反差萌。
談到薇諾娜與Marc Jacobs的故事也是非常精彩，2001年她在比佛利山莊第五大道商店因偷竊被捕，從那時開始這個案底就不斷被拿來做效果，在許多影視作品中都能看到。當時她偷的東西中，就有一件Marc Jacobs的衣服，後來她受邀主演Marc Jacobs的2003春夏廣告，並在廣告中展示出當年那件被偷的同款衣服自嘲。而她之後還有登上品牌2015年秋冬廣告，這次雙方的合作，也再次證明了她與Marc Jacobs近二十年的珍貴友情。
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