快訊

不斷更新／高雄、台南跟進延長遠距教學！台北維持實體 各縣市做法一次看

威爾媽好時尚 「怪奇物語」薇諾娜瑞德主演MJ新廣告

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
薇諾娜瑞德與Marc Jacobs有著近二十年的珍貴友情。圖／摘自IG
薇諾娜瑞德與Marc Jacobs有著近二十年的珍貴友情。圖／摘自IG

最近美國女星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）的名字很常被提到，除了因為她前男友強尼戴普的家暴官司之外，她所參演的《怪奇物語》也全新釋出第四季（她在劇中飾演威爾的媽媽），成為當紅的熱門話題。

就是那麼剛好，時尚品牌Marc Jacobs今日也發表了最新的廣告，正是由薇諾娜瑞德主演。身為設計師Marc Jacobs的好友，品牌早先在IG就已放上多年來雙方的合作作為預告，讓不少薇諾娜的粉絲期待不已。這次她主演的廣告主要是為了宣傳Marc Jacobs新推出的J Marc包款，在時尚攝影師Harley Weir的鏡頭下，身穿品牌典藏系列服飾的薇諾娜畫著歌德風格暗黑妝容，搭配俐落的黑髮，展示著各種顏色的J Marc包款，拍攝花絮影片中還可以看到她在鏡頭前大剌剌地把食物塞進嘴裡，有種奇妙的反差萌。

談到薇諾娜與Marc Jacobs的故事也是非常精彩，2001年她在比佛利山莊第五大道商店因偷竊被捕，從那時開始這個案底就不斷被拿來做效果，在許多影視作品中都能看到。當時她偷的東西中，就有一件Marc Jacobs的衣服，後來她受邀主演Marc Jacobs的2003春夏廣告，並在廣告中展示出當年那件被偷的同款衣服自嘲。而她之後還有登上品牌2015年秋冬廣告，這次雙方的合作，也再次證明了她與Marc Jacobs近二十年的珍貴友情。

薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德曾主演Marc Jacobs 2015秋冬廣告。圖／摘自IG
薇諾娜瑞德曾主演Marc Jacobs 2015秋冬廣告。圖／摘自IG
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德曾主演Marc Jacobs 2003春夏廣告。圖／摘自IG
薇諾娜瑞德曾主演Marc Jacobs 2003春夏廣告。圖／摘自IG
薇諾娜瑞德在《怪奇物語》飾演威爾的媽媽。圖／摘自imdb
薇諾娜瑞德在《怪奇物語》飾演威爾的媽媽。圖／摘自imdb
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網
薇諾娜瑞德主演Marc Jacobs最新包款廣告。圖／摘自品牌官網

廣告 品牌

延伸閱讀

張庭再拋震撼彈　發聲明指控遭有心人士政治化及污名化

威爾史密斯還沒玩完？「絕地戰警4」不會換人

威爾史密斯被傳心理治療中 和妻子婚姻已回不去？

關係眾説紛紜！威爾史密斯妻子藉機在他傷口灑鹽？

相關新聞

全家攜手嵜本SAKImoto Bakery推「蜜蜜開心果霜淇淋」限時優惠5支168元

身為創意霜淇淋專業戶的全家便利商店，今宣布再推新款療癒系夢幻口味，Fami!ce與SAKImoto Bakery嵜本高級...

「二十世紀及當代藝術」最強作品陣容！締造富藝總成交額的歷史新高

富藝斯紐約二十世紀及當代藝術晚間拍賣於美東時間5月18日晚上7時，並在公園大道432號總部舉行。

老屋大作戰／迎接退休新生活 50年中古屋的時尚轉身

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

瀏海女王Lisa又露額頭了！靠粉色鯊魚夾打造甜美髮型

韓國女團BLACKPINK成員Lisa向來以齊瀏海妹妹頭作為個人標誌髮型，即便工作上經常嘗試多變造型，但幾乎很少看到她有...

威爾媽好時尚！「怪奇物語」薇諾娜瑞德主演MJ新廣告

最近美國女星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）的名字很常被提到，除了因為她前男友強尼戴普的家暴官司之外，她所參演的《...

巴黎奢華新地標！香奈兒芳登廣場18號腕表珠寶旗艦開幕

5月18日星期三，位於巴黎市中心芳登廣場（Place Vendôme）18號的香奈兒腕表暨珠寶旗艦店重新盛大開幕，歡慶香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。