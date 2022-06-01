巴黎奢華新地標 香奈兒芳登廣場18號腕表珠寶旗艦開幕

5月18日星期三，位於巴黎市中心芳登廣場（Place Vendôme）18號的香奈兒腕表暨珠寶旗艦店重新盛大開幕，歡慶香奈兒女士於1932年唯一親手打造的頂級珠寶《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列誕生90週年紀念。

★芳登廣場 全球頂級珠寶的聖地

當代全球頂尖珠寶品牌匯聚的芳登廣場，歷史可上溯至法國「太陽王」路易十四時代，建築在貴族間多次易主，這八角造型廣場的完整樣貌在17、18世紀間逐漸建構成形。在經歷各種變遷後，時至第二帝國（Second Empire）時期，廣場18號的這棟樓房化身為俱樂部，成為時髦的年輕人聚會之所。幾世紀以來，經手此棟建築的多位主人裡也包括國民西敏銀行（National Westminster Bank），奇妙地連結起嘉柏麗·香奈兒（Gabrielle Chanel）與第二代西敏公爵（Hugh Richard Arthur Grosvenor）過往那段戀情。

嘉柏麗·香奈兒曾經在芳登廣場另一邊的麗池酒店（Ritz Paris）套房，居住超過30年的時間。對品牌來說，這個巴黎地標廣場承載了珍貴的回憶。在1997年，追隨著嘉柏麗·香奈兒的腳步，香奈兒品牌購入這棟位於芳登廣場18號的建築，將它作為品牌珠寶暨腕表的總部：包含創意工作室、珠寶工坊與精湛技藝的工匠、歷史典藏系列的展出、到精品店。腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt在此演繹時間、而珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau則將奇想化作瑰麗珠寶。空間細節處處彰顯香奈兒女士的精神：自由與創意永遠凌駕於一切價值之上。

★全新室內空間 五感沈浸於香奈兒的世界

經過長年工程施作後，美國知名建築師Peter Marino重新型塑此三層樓空間，以當代觀點演繹香奈兒女士的私密世界。米色、白色、黑色和金色等色彩，運用極簡線條與材質營造出內斂又精采的氛圍。地毯與地墊採用斜紋軟呢紋路，部分天花板則裝飾米色金或鍍金青銅等元素，香奈兒品牌調香師奧利維耶·波巨 (Olivier Polge) 更特別為此空間設計了一款專屬香氛，將馥郁的琥珀香調與鳶尾花的優雅氣息美妙交融。

入口處的前廊運用了透明牆面，巧妙設計出如迷宮般的空間效果，為後方以金色、米色與棕色交錯出的漆面壁板留下視覺伏筆。一進門迎接賓客的是Delos & Ubiedo操刀的精緻落地櫃，以及Idris Khan的畫作《Eternal Movement》。

右手邊放置著由錘紋青銅製作的壯麗鏤空屏風，空間則切割為不同沙龍區域。牆面以黑色漆釉或金線編織的浮雕圖騰為襯底，重現香奈兒女士康朋街31號寓所的氛圍。擺設融會不同年代時期的風格特色，讓整體環境更加洋溢現代感。以鍍金牆面搭建出的華麗中庭空間，正中間豎立著Johan Creten近3米高的青銅雕像作品《La Borne》，向芳登廣場圓柱致敬。挑高的中庭上方則設置巨型鏡面輝映白天的日照，是專為高級製表系列建構的全新樓層。

後方則是可將整個精品店盡收眼底的第四沙龍區域。右手邊François-Xavier Lalanne的青銅雕塑作品《Wapiti》對面為一座電梯，內部牆面裝飾著三幅畢卡索畫作摹本，電梯右側的樓梯，採用簡約線條搭配以水晶及鍍金青銅矩形蛋面石裝飾的透明欄杆，在樓梯最下方則放置了由Joel Morrison為新店特別打造的現代風格的銀色精鋼雕像《Coco Chandelier》。

二樓共三座欄杆，可俯視整個精品店全景。三面大窗穿透空間之中，高級製表系列最精湛的作品與藝術家的雕塑擺設錯落擺放、相互映照。窗簾則以細緻塔夫綢搭配鏤空編織麻布的自然氣息，交織出不同材質對比之美。沙龍包廂可一覽芳登廣場美景，正對著入口處的牆面上，掛著一幅由Vik Muniz以鑽石精心創作的香奈兒女士肖像畫《Coco in Diamonds》。牆面上裝飾飾邊鏡面與金色斜紋軟呢，以及Sophie Coryndon以24K金箔、木材與礦石樹脂製作的雕塑。在樓梯的最上方，擺設了一張鑲飾精緻金箔的長椅。

★鎮店之寶：55.55克拉訂製全美鑽石

前廳的空間採用如保險櫃的概念，展出著香奈兒歷史典藏的頂級珠寶系列中最具非凡意義的作品。被譽為「鎮店之寶」的N°5項鍊，鑲嵌以訂製方式形塑出55.55克拉D色無瑕Type IIa鑽石，是為慶祝經典N°5香水百年而特製之作。黑色與金色漆釉的牆壁上則懸掛與天花板金箔對比的河鍾賢的麻布油畫作品。