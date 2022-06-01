台北台中入選了！寶齊萊Heritage腕表 金綠獻台灣

每個城市都有其歷史底蘊，並成為讓旅人念念不忘的文化記憶。瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）繼先前發表Heritage Bicompax Hometown城市限量版後，今日再公布最新兩個版本，將選定台北、台中，成為該系列的最新城市風格之選。

從2019年推出的Heritage系列年曆腕表，自1950年代的骨董款式得到啟發，並納入近年流行的熊貓與反熊貓設計元素，尺寸則從骨董的34毫米放大為時下主流的41毫米，而年初推出的Heritage Bicompax Hometown年曆計時碼表，更結合年曆（Annual Calendar）、雙位獨立顯示的大日期窗與計時碼表功能，有其精密複雜的收藏話題、也能在日常中實用。本次在台中天文鐘表並引進了琉森、日內瓦、倫敦、維也納及慕尼黑五個城市限量款，已可預約欣賞。

同時限量表款面盤上的五種顏色，也各有意義，分別以酒紅代表了對製表工藝的熱情，黃金色則代表歷史與傳統，薄荷象徵了自由與城市氣息，綠色則是從皮拉圖斯峰（Pilatus）獨特的自然氣息得到啟發，最後棕色則出自琉森發源地、「卡貝爾木橋（Kapellbrücke）」上的磚塊顏色。