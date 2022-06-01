南投國姓綠雕園區拚人氣 變身網紅「蝴蝶樂園」
南投縣看準端午連假，搭配蝴蝶季將於3日（五）至19日在國姓「橋聳雲天綠雕園區」，連續3個周末推出「蝶舞奇幻樂園」活動，現場將有夢幻蝴蝶隧道、裝置藝術可拍照打卡，還有免費氣墊樂園、小農市集等活動，適合親子遊憩體驗。
國道6號國姓交流道「橋聳雲天」因匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，縣府認為具觀光潛力，為此向高速公路局租用約9公頃大土地，耗時3年斥資3千萬元改造為「綠雕園區」，並在今年春節前啟用，未料吸客成效不如預期。
為提高讓遊客旅遊議員及停留誘因，並關注了解在地生態，縣府看準端午連假人潮，搭配5至8月蝴蝶季，將於本月3日至19日連續3個周末推出「蝶舞奇幻樂園」活動，設置夢幻蝴蝶隧道、鞦韆、巨型蝴蝶翅膀等藝術裝置，供拍照打卡。
農業處表示，除了各式夢幻蝴蝶的網美打卡點，更設置能讓小孩為之瘋狂的大型氣墊床、戶外遊具租借等讓孩子們免費玩；此外，還有親子DIY體驗及蝴蝶生態集章活動，只要完成6個集章可獲得100元園遊券，並可於小農市集兌換使用。
而為讓民眾一家大小，放鬆享受假日時光，綠雕園區內大草皮將規劃野餐區，屆時就能一邊欣賞舞台表演、一邊享用美味餐食；而活動期間，發揮創意拍下與蝴蝶藝術裝置的合照，上傳至IG還有機會抽中拍立得相機。
縣府則表示，橋聳雲天綠雕園區將陸續推出精彩好玩的活動，相關資訊可關注「樂旅南投」臉書粉絲專頁或https://www.rs-event.com.tw/2022NTFA/，也建議民眾順遊台灣形狀樹洞的300年茄苳神木、阿嬤洗衣墩、三級古蹟「糯米橋」等景點。
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