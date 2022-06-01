漢堡王屏東門市今開幕 結合在地食材萬丹紅豆牛肉堡

漢堡王今起進軍屏東，就位在屏東市太平洋百貨商圈周邊，並結合屏東在地食材萬丹紅豆，推出「萬丹紅豆牛肉堡」，此外還有推出萬丹紅豆聖代、萬丹紅豆草莓聖代，三款屏東限定產品。

屏東限時限定的萬丹紅豆牛肉堡，使用4.4盎司火烤牛肉排與香甜的萬丹紅豆蜜，甜鹹滋味搭配綿密滑順口感。

屏東縣是農業大縣，有各種食材，漢堡王執行長黃耀忠說，漢堡王除了推出萬丹紅豆牛肉堡之外，究竟還會再推出哪一款，讓屏東朋友們敬請期待。

門市第一個購買到萬丹紅豆牛肉堡的黃小姐說，一直很喜歡漢堡王，「平常都會特地到高雄吃，漢堡王終於來屏東」。

在地部落客Judy特地來嘗鮮，形容「從沒吃過這樣鹹甜混搭的漢堡，吃到覺得太爽快了！」，民眾Sarah也分享「萬丹紅豆系列聖代，甜而不膩，吃起來很清爽，很適合屏東的天氣。」