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發票中獎幸運兒看過來！OPENPOINT App快速兌獎還能優惠換購商品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
零接觸行動生活夯，7-ELEVEN再添創新數位服務，OPENPOINT App「中獎發票智能兌獎」便民新登場。圖／7-ELEVEN提供
零接觸行動生活夯，7-ELEVEN再添創新數位服務，OPENPOINT App「中獎發票智能兌獎」便民新登場。圖／7-ELEVEN提供

統一發票對了沒？中獎的民眾不用麻煩跑郵局、銀行，超商兌獎不僅方便又快速，現在7-ELEVEN還推出中獎幸運兒專屬優惠，於OPENPOINT App全新推出「中獎發票智能兌獎」便民服務，中千元（含）以下且未綁定金融帳戶領獎的中獎發票，可直接線上預約兌換超值商品組合，就近到6,400家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨，快速、超值，還可再增加下一次雲端發票中獎機會。

7-ELEVEN觀察，2021年使用OPENPOINT App「發票日誌」管理發票的中獎人次超過200萬，除既有頗受消費者好評的「一條龍式管理消費紀錄」、「自動對獎」功能外，6月6日起服務再升級、全新開發「中獎發票智能兌獎」功能，兌獎同時還可直接預約兌換超值商品，首波推出多款超值商品組合，指定中獎金額可以最低不到5折優惠價線上預約、線下兌換各式人氣日常補給品，包含UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙、淨可立空氣除菌噴霧80ml、光泉無加糖濃豆漿375ml、Tommi米漢堡等，組合價200元，中獎即可無痛兌換。

針對喜愛喝咖啡的民眾，即日起至6月30日止，OPENPOINT App更結合CITY PRIMA首度推出咖啡主題遊戲「尋豆大挑戰」，消費者宅在家也能從趣味遊戲認識精品咖啡CQI品質評鑑，只要開啟OPENPOINT App遊樂場、點選遊戲頁面每日可獲得乙次免費玩機會，挑戰成功可領取專屬優惠，最大獎有機會獲得365杯CITY PRIMA精品美式、等同近3萬元咖啡好禮。

此外，即日起OPENPOINT行動隨時取每月1號推出「精品美式/精品拿鐵同品項買7送7」優惠，限定單日00 : 00開賣，限量各5萬組，每位會員各限購1組，把握今天趕快線上買。

歡慶OPENPOINT App「中獎發票智能兌獎」服務新上線，6月6日起推出多款超值商品組合，指定中獎金額可以最低不到5折優惠價線上預約、線下兌換各式人氣日常補給品。圖／7-ELEVEN提供
歡慶OPENPOINT App「中獎發票智能兌獎」服務新上線，6月6日起推出多款超值商品組合，指定中獎金額可以最低不到5折優惠價線上預約、線下兌換各式人氣日常補給品。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT App遊樂場首創精品咖啡遊戲，有機會，獲得365杯CITY PRIMA精品美式。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT App遊樂場首創精品咖啡遊戲，有機會，獲得365杯CITY PRIMA精品美式。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 咖啡 衛生紙

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