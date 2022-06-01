搶攻新客！HR赫蓮娜首推千元黑繃帶乳霜、再送試用組

才剛過母親節檔期，但頂級保養品提前搶新客，HR赫蓮娜在6月推出奢寵好友月活動，首度推出旗下明星商品黑繃帶乳霜15ml，售價4,900元，還推出4重活動，舊客帶新客就送市價近2千元的奢華頂級醫美過夜包。

HR赫蓮娜的黑繃帶修護乳霜，過往售價超過萬元，讓一般人難以入手，這回推出15ml，不到5千元售價，讓人能較為輕鬆入手，而另款明星精華綠寶瓶，則推出只送不賣的植萃綠寶修護噴霧，6月到專櫃與官網，消費滿25,000元，就送植萃綠寶噴霧100ml。