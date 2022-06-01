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愛最大！超模Cara Delevingne披「彩虹衣」為LGBTQIA+多元族群發聲

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Converse Pride系列Run Star Motion鞋。圖／Converse提供
Converse Pride系列Run Star Motion鞋。圖／Converse提供

超模Cara Delevingne詮釋PUMA Pride系列休閒背心1,080元、緊身褲 1,580元。圖／PUMA提供
超模Cara Delevingne詮釋PUMA Pride系列休閒背心1,080元、緊身褲 1,580元。圖／PUMA提供

往年的6月都是「國際同志驕傲月」，因此PUMA、Converse和UNDER ARMOUR都選在此刻，推出限定「彩虹」色系單品，除了表達品牌立場，更是力挺多元族群。其中，身為品牌代言人的超模Cara Delevingne更是年年親自上陣，拍攝形象廣告，透過自己的影響力，讓LGBTQIA+的愛，被更多人看見。

PUMA在這月推出以 #ForeverTogether 團結力挺愛最大為主題的Pride Pack系列商品，並由品牌代言人Cara Delevingne演繹。PUMA運用彩虹代表色打造全新Logo以及多款跨越性別運動潮流服飾，像是Cara Delevingne就穿著以滿版Logo彩虹光圈印花象徵團結意象，下身搭配同系列緊身褲，闡述愛與平權不可撼動的理念。在這系列，還提供了短袖 T恤及8吋短褲等服飾，無論是任何風格、身形都可以用自我風格去詮釋。不僅如此，另外加碼推Capri百搭帆布鞋、復刻經典Roma OG鞋和Suede Mayu厚底鞋，也都於鞋身上裝飾了彩虹元素。

以「Rainbow Road」彩虹之路作為核心設計理念，是今年UNDER ARMOUR Pride系列的方向。講述這條平權之路從不平坦，彩虹線條的彎曲代表出同志族群曾面臨的挫折與挑戰，所以可以看到系列中，以黑、白色系為主的T恤或是運動內心等單品，都使用了「彎曲彩虹線條」當作視覺焦點，並搭配精神標語，意指當全世界的人團結一致，才能讓世界更加美好。

超模Cara Delevingne詮釋PUMA Pride系列短袖T恤1,280元。圖／PUMA提供
超模Cara Delevingne詮釋PUMA Pride系列短袖T恤1,280元。圖／PUMA提供

另外，Converse則是以找到你的歸屬，當作2022年Pride系列鞋款的主題。推出包括Chuck 70、Chuck Taylor All Star和Run Star Motion等都在其中，還首次呈現One Star鞋款。像是炙手可熱的Run Star Motion鞋，就搭配了具有漸層效果的彩虹波浪鞋底、經典的Chuck 70款式，則自拼接被單獲取靈感，轉化成彩虹色彩印花，運用於鞋身上。而One Star鞋，則有著麂皮拼接鞋面，搭配彩虹變色的「星星」Logo與裝飾縫線，藉以傳達LGBTQIA+族群，都有著與你我相同的困擾與歡樂。

UNDER ARMOUR Pride系列女裝運動內衣1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Pride系列女裝運動內衣1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

Converse Pride系列One Star鞋。圖／Converse提供
Converse Pride系列One Star鞋。圖／Converse提供

UNDER ARMOUR Pride系列T恤1,080元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Pride系列T恤1,080元。圖／UNDER ARMOUR提供

PUMA Pride系列Capri鞋2,580元。圖／PUMA提供
PUMA Pride系列Capri鞋2,580元。圖／PUMA提供

Converse Pride系列Chuck 70鞋。圖／Converse提供
Converse Pride系列Chuck 70鞋。圖／Converse提供

UNDER ARMOUR Pride系列女裝背心1,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Pride系列女裝背心1,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

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