愛最大！超模Cara Delevingne披「彩虹衣」為LGBTQIA+多元族群發聲

超模Cara Delevingne詮釋PUMA Pride系列休閒背心1,080元、緊身褲 1,580元。圖／PUMA提供

往年的6月都是「國際同志驕傲月」，因此PUMA、Converse和UNDER ARMOUR都選在此刻，推出限定「彩虹」色系單品，除了表達品牌立場，更是力挺多元族群。其中，身為品牌代言人的超模Cara Delevingne更是年年親自上陣，拍攝形象廣告，透過自己的影響力，讓LGBTQIA+的愛，被更多人看見。

PUMA在這月推出以 #ForeverTogether 團結力挺愛最大為主題的Pride Pack系列商品，並由品牌代言人Cara Delevingne演繹。PUMA運用彩虹代表色打造全新Logo以及多款跨越性別運動潮流服飾，像是Cara Delevingne就穿著以滿版Logo彩虹光圈印花象徵團結意象，下身搭配同系列緊身褲，闡述愛與平權不可撼動的理念。在這系列，還提供了短袖 T恤及8吋短褲等服飾，無論是任何風格、身形都可以用自我風格去詮釋。不僅如此，另外加碼推Capri百搭帆布鞋、復刻經典Roma OG鞋和Suede Mayu厚底鞋，也都於鞋身上裝飾了彩虹元素。

以「Rainbow Road」彩虹之路作為核心設計理念，是今年UNDER ARMOUR Pride系列的方向。講述這條平權之路從不平坦，彩虹線條的彎曲代表出同志族群曾面臨的挫折與挑戰，所以可以看到系列中，以黑、白色系為主的T恤或是運動內心等單品，都使用了「彎曲彩虹線條」當作視覺焦點，並搭配精神標語，意指當全世界的人團結一致，才能讓世界更加美好。

超模Cara Delevingne詮釋PUMA Pride系列短袖T恤1,280元。圖／PUMA提供

另外，Converse則是以找到你的歸屬，當作2022年Pride系列鞋款的主題。推出包括Chuck 70、Chuck Taylor All Star和Run Star Motion等都在其中，還首次呈現One Star鞋款。像是炙手可熱的Run Star Motion鞋，就搭配了具有漸層效果的彩虹波浪鞋底、經典的Chuck 70款式，則自拼接被單獲取靈感，轉化成彩虹色彩印花，運用於鞋身上。而One Star鞋，則有著麂皮拼接鞋面，搭配彩虹變色的「星星」Logo與裝飾縫線，藉以傳達LGBTQIA+族群，都有著與你我相同的困擾與歡樂。

UNDER ARMOUR Pride系列女裝運動內衣1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

Converse Pride系列One Star鞋。圖／Converse提供

UNDER ARMOUR Pride系列T恤1,080元。圖／UNDER ARMOUR提供

PUMA Pride系列Capri鞋2,580元。圖／PUMA提供

Converse Pride系列Chuck 70鞋。圖／Converse提供