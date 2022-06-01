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鑽戒備好當浪漫六月新娘！TASAKI、蕭邦設計甜藏巧思

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI推出婚戒系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI推出婚戒系列珠寶。圖／TASAKI提供

六月溫暖陽光，帶來新人結下今生誓約的浪漫氣氛。婚戒以璀璨珍寶象徵永恆誓言，將抽象化的幸福刻劃成手上雋永的記號，代表兩個人關係與風格，在每個相伴的日子裡，都提醒著彼此「愛」的存在。

今年在台灣開始推出婚戒系列的國際珠寶品牌TASAKI，PIACERE喜悅系列訂婚鑽戒，採用品牌獨門的櫻花金材質或鉑金，以簡約的高腳六爪鑲嵌突顯主鑽，戒圈在靠近主鑽的部分逐漸收窄，更顯手指纖長。BRILLANTE光輝系列以鉑金鑲嵌整圈的戒指，優雅尊貴的鑽石描繪出戀人間的熾烈的愛與堅定情意。PIANO系列對戒則是以譜出浪漫樂章的鋼琴做為靈感，採用獨門櫻花金打造琴鍵造型線條，讓新人能將幸福協奏曲隨身攜帶。

以滑動鑽石聞名的蕭邦（Chopard），在兩片藍寶石水晶鏡面之間爲鑽石營造出自由飛舞的空間。經典心形作為外圈輪廓的戒指及項鍊，讓三顆璀璨的滑動鑽石快樂飛舞，展現愛的自由。Happy Spirit採用層層圈套的各個同心圓設計，象徵生生不息，圍繞一至三顆的滑動鑽石，猶如守護珍貴的愛情。另一經典的Ice Cube系列以簡約完美的幾何線條，以18K黃金、白金和玫瑰金材質打造，備有單鑽俐落的款式選擇或是局部鑲鑽的款式，獻給偏好簡約的新人。

蕭邦Happy Diamonds Happy Hearts系列戒指，符合倫理道德標準之18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds Happy Hearts系列戒指，符合倫理道德標準之18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
TASAKI PIANO Duet鑽石櫻花金戒指女戒，約11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI PIANO Duet鑽石櫻花金戒指女戒，約11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI與蕭邦針對6月新娘推出婚戒系列珠寶。圖／TASAKI、蕭邦提供
TASAKI與蕭邦針對6月新娘推出婚戒系列珠寶。圖／TASAKI、蕭邦提供
TASAKI推出婚戒系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI推出婚戒系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI PIACERE Solitaire pavé鑽石櫻花金戒指，約10萬1,000元起。圖／TASAKI提供
TASAKI PIACERE Solitaire pavé鑽石櫻花金戒指，約10萬1,000元起。圖／TASAKI提供
蕭邦Happy Diamonds Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準之18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準之18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列戒指，獲公平採礦認證之18K玫瑰金與白金與鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列戒指，獲公平採礦認證之18K玫瑰金與白金與鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
TASAKI BRILLANTE Solitaire鉑金鑽石戒指，約22萬3,000元起。圖／TASAKI提供
TASAKI BRILLANTE Solitaire鉑金鑽石戒指，約22萬3,000元起。圖／TASAKI提供
蕭邦Ice Cube系列戒指，獲公平採礦認證之18K玫瑰金與白金與鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列戒指，獲公平採礦認證之18K玫瑰金與白金與鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

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