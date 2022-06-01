鑽戒備好當浪漫六月新娘！TASAKI、蕭邦設計甜藏巧思

六月溫暖陽光，帶來新人結下今生誓約的浪漫氣氛。婚戒以璀璨珍寶象徵永恆誓言，將抽象化的幸福刻劃成手上雋永的記號，代表兩個人關係與風格，在每個相伴的日子裡，都提醒著彼此「愛」的存在。

今年在台灣開始推出婚戒系列的國際珠寶品牌TASAKI，PIACERE喜悅系列訂婚鑽戒，採用品牌獨門的櫻花金材質或鉑金，以簡約的高腳六爪鑲嵌突顯主鑽，戒圈在靠近主鑽的部分逐漸收窄，更顯手指纖長。BRILLANTE光輝系列以鉑金鑲嵌整圈的戒指，優雅尊貴的鑽石描繪出戀人間的熾烈的愛與堅定情意。PIANO系列對戒則是以譜出浪漫樂章的鋼琴做為靈感，採用獨門櫻花金打造琴鍵造型線條，讓新人能將幸福協奏曲隨身攜帶。