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鑽戒備好當浪漫六月新娘！TASAKI、蕭邦設計甜藏巧思
六月溫暖陽光，帶來新人結下今生誓約的浪漫氣氛。婚戒以璀璨珍寶象徵永恆誓言，將抽象化的幸福刻劃成手上雋永的記號，代表兩個人關係與風格，在每個相伴的日子裡，都提醒著彼此「愛」的存在。
今年在台灣開始推出婚戒系列的國際珠寶品牌TASAKI，PIACERE喜悅系列訂婚鑽戒，採用品牌獨門的櫻花金材質或鉑金，以簡約的高腳六爪鑲嵌突顯主鑽，戒圈在靠近主鑽的部分逐漸收窄，更顯手指纖長。BRILLANTE光輝系列以鉑金鑲嵌整圈的戒指，優雅尊貴的鑽石描繪出戀人間的熾烈的愛與堅定情意。PIANO系列對戒則是以譜出浪漫樂章的鋼琴做為靈感，採用獨門櫻花金打造琴鍵造型線條，讓新人能將幸福協奏曲隨身攜帶。
以滑動鑽石聞名的蕭邦（Chopard），在兩片藍寶石水晶鏡面之間爲鑽石營造出自由飛舞的空間。經典心形作為外圈輪廓的戒指及項鍊，讓三顆璀璨的滑動鑽石快樂飛舞，展現愛的自由。Happy Spirit採用層層圈套的各個同心圓設計，象徵生生不息，圍繞一至三顆的滑動鑽石，猶如守護珍貴的愛情。另一經典的Ice Cube系列以簡約完美的幾何線條，以18K黃金、白金和玫瑰金材質打造，備有單鑽俐落的款式選擇或是局部鑲鑽的款式，獻給偏好簡約的新人。
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