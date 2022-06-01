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中衛玩色新作！推5款海洋風口罩 聯名限量防疫潮包

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
CSD中衛也與台灣品牌「日常經典」的「REBIRTH回收帆布再造計畫」推出獨一無二的防疫包。圖／中衛提供
CSD中衛也與台灣品牌「日常經典」的「REBIRTH回收帆布再造計畫」推出獨一無二的防疫包。圖／中衛提供

6月8日是「世界海洋日」，CSD中衛響應保護海洋永續理念，以海洋為主題，採用新研發的「雙層疊色專利」，模擬海洋色澤變化，一次推出五款海洋口罩，呈現出世界五大洋，一盒5款各5片，多款組合的包裝過程耗費人力，將在世界海洋日當天限量開賣。

五大洋流動循環圍繞地球，海水隨地域變化出不同風貌，CSD中衛行銷部經理周令怡說，為盡量呈現海洋的多變面貌，創新調色法，開發出極薄透光，深淺不同的兩塊藍色布料，上下重疊變化海水藍，充滿玩色樂趣。

「OCEAN海洋」主題一次推出五款設計，其中三款運用雙層疊色專利設計變化而成，一款是長期深受歡迎的「經典晨曦」，改搭配新款藍白雙色編織舒適耳帶。至於主題款式則是以鳥瞰海洋的視角，將海水輕拍岸邊的瞬間停格。

台灣每年文化活動產生約3萬多片廢棄帆布，若直接丢進焚化爐焚燒會製造空氣污染，CSD中衛這次也支持台灣品牌「日常經典」的「REBIRTH回收帆布再造計畫」，將展覽帆布清潔後回收利用，隨機剪裁製作防疫包，花色變化萬千，獨一無二。

「CSD X REBIRTH帆布防疫潮包」每一款包都擁有專屬身分ID卡，完整紀錄展會活動名稱、日期、主辦單位、設計師姓名、帆布面積及再製數量等資訊。

防疫包中收納五款OCEAN海洋主題口罩各1片以及4包「W博拭酒精濕紙巾」，適合隨身攜帶，售價599元，今天起在PChome、momo、博客來及PINKOI等電商通路販售。限量OCEAN海洋主題口罩則將在6月8日在康是美與屈臣氏兩大美妝實體商店開賣。

CSD中衛推出OCEAN海洋主題的口罩，一次推出五款不同圖樣。圖／中衛提供
CSD中衛推出OCEAN海洋主題的口罩，一次推出五款不同圖樣。圖／中衛提供
CSD中衛推出OCEAN海洋主題的口罩，一次推出五款不同圖樣。圖／中衛提供
CSD中衛推出OCEAN海洋主題的口罩，一次推出五款不同圖樣。圖／中衛提供
CSD中衛推出OCEAN海洋主題的口罩，總共有五款設計。圖／中衛提供
CSD中衛推出OCEAN海洋主題的口罩，總共有五款設計。圖／中衛提供
CSD中衛推出OCEAN海洋主題的口罩，主題款式以鳥瞰海洋的視角，將海水輕拍岸邊的瞬間停格。圖／中衛提供
CSD中衛推出OCEAN海洋主題的口罩，主題款式以鳥瞰海洋的視角，將海水輕拍岸邊的瞬間停格。圖／中衛提供

口罩 中衛

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