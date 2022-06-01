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王心凌穿網襪曬牛奶肌 甜心教主也是可以很辣的！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
王心凌的網襪皮裙造型又辣又甜。圖／摘自微博
王心凌的網襪皮裙造型又辣又甜。圖／摘自微博

王心凌最近因為參與大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》而翻紅，多年來如一日的絕佳身形和甜美氣質不只讓許多老粉絲感動不已，也成功吸引了眾多新粉絲。目前持續在錄影中的她，昨天被拍到穿了一身勁裝上工，一改舞台上清新制服風格，性感火辣的模樣也是很能打！

在微博網友上傳的王心凌街拍照中可以看到，她昨天穿著一身香奈兒黑色毛呢外套搭配網狀針織背心和白T上衣、皮革短裙、迷你包準備去錄影，這身造型最大的亮點就是她選擇用網襪搭短靴來展現帥氣又火辣的個性，她標性的牛奶肌在一身黑的襯托下也更顯白皙，自帶女神光暈，一頭波浪髮又很浪漫，也讓網友直呼：「又甜又御！」（「御」來自「御姐」，網路用語，一般來說指成熟有個性的女性。）

其實王心凌以前的綽號就叫牛奶，因為皮膚真的非常白，除了基因因素之外，她也曾透露過很愛吃水果，藉此補充維他命C，讓肌膚更亮白。平常也盡量做到每周至少健身2-3次，鍛鍊身形之餘也因為運動促進新陳代謝，皮膚也會更健康。

王心凌擁有雪白牛奶肌。圖／天晴娛樂&芒果TV提供
王心凌擁有雪白牛奶肌。圖／天晴娛樂&芒果TV提供
王心凌穿著一身香奈兒黑色毛呢外套搭配網狀針織背心和白T上衣、皮革短裙、迷你包準備去錄影。圖／摘自微博
王心凌穿著一身香奈兒黑色毛呢外套搭配網狀針織背心和白T上衣、皮革短裙、迷你包準備去錄影。圖／摘自微博
王心凌在《乘風破浪的姐姐3》初舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。圖／芒果TV提供
王心凌在《乘風破浪的姐姐3》初舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。圖／芒果TV提供
王心凌的網襪皮裙造型又辣又甜。圖／摘自微博
王心凌的網襪皮裙造型又辣又甜。圖／摘自微博

健身 王心凌

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