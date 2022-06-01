6月吃貨好康 LINE Pay狂灑上百萬點紅包、優惠神券

疫情讓民眾更加依賴行動支付等安全又便利的低接觸交易方式，而LINE Pay更進一步將點數經濟、電子優惠券等便利的使用體驗全都整合在一起，宣布攜手多家餐飲品牌祭出美食補貼專寵吃貨，瞄準「夯咖啡」、「夯茶飲」、「夯蔬食」合作店家狂灑上百萬點紅包和優惠神券。

迎接夏日冰飲旺季，即日起至6月底，LINE Pay一口氣集結全台40家知名咖啡廳、話題茶飲和人氣蔬食餐廳，用戶於Flash Coffee、CAFE!N、COFFEE LAW等指定咖啡名店消費滿99元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 99點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「夯咖啡」標籤，再加碼領取30元專屬優惠券。

指定連鎖茶飲品牌包括再睡5分鐘、約翰紅茶公司、萬波島嶼紅茶等話題茶飲店消費滿50元即有機會獲得LINE POINTS 50點紅包，點選「合作通路」的「夯茶飲」標籤再額外領取5元優惠券，2項支付回饋最高等同豪氣送LINE Pay用戶免費喝飲品。

而天氣太熱沒食慾，也可走一趟蔬食餐廳換換口味，LINE Pay攜手Herbivore、Miacucina、小小樹食等時尚蔬食品牌推出單筆消費滿500元立即享有LINE POINTS 10%回饋，拿出手機點選LINE Pay「合作通路」中的「夯蔬食」標籤，再加碼領取50元專屬優惠券。

疫情時期鼓勵用戶使用零接觸支付體驗美食生鮮外帶外送的便利性，即日起於Uber Eats平台使用LINE Pay單筆消費滿269元可獲贈紅包1份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點（每帳號最高限得30份紅包）。因應618網購節提前開戰，LINE Pay與momo、PChome推出夜間快閃購物驚喜，6月17日20:00～23:00於2大電商平台購物單筆消費滿12,000元可享LINE POINTS 4%回饋，滿24,000元再享7%回饋，買越多回饋越多，等同最高享有11%回饋。

即日起至6月12日於光南單筆消費滿299元立即享5%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡/JU卡、聯邦賴點卡或一卡通MONEY，筆筆再獲額外加碼的LINE POINTS 4%回饋，最高累計9%回饋；結合會員日，6月7日10:00至6月8日18:00博客來優惠限時釋出，用戶消費滿3,000元享LINE POINTS 3%回饋，消費滿5,000元再加碼4%回饋；即日起至9月30日止，於加油站消費滿500元即可抽紅包，最高可享LINE POINTS 66點回饋，每人每月限抽5次。