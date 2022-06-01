瘋跨界！TOILETPAPER怪美展 沁涼初夏限時推下午茶系列套票

知名的純圖像攝影雜誌《TOILETPAPER》自2010雜誌創刊以來，兩位創辦人們持續創造出許多膾炙人口的前衛影像，雜誌內乘載滿滿令人驚豔的創意，如今這些創意影像將轉化變成實體巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」於今年6月25日在台北華山熱鬧開展！

跨足甜點 推夢幻下午茶系列套票

義大利怪美殿堂特展第二波跨界套票全公開！攜手炎亞綸火火選物和深夜裡的法國手工甜點推下午茶系列套票，搶攻時下年輕族群與怪怪美少女們的心房。即日起「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」每組優惠價599元(原價779元)、「深法香蕉蛋糕套票」每組優惠價350元(原價450元)於品牌獨家通路與udn售票網平台正式開賣。下午茶系列套票皆含怪美展精美實體票券乙張和品牌經典熱賣商品，讓喜愛視覺設計、流行文化的嗜甜螞蟻人們可以選購品嘗，讓品嘗後產生的幸福多巴胺，為千篇一律的生活點綴甜甜小確幸，購票請上 udn售票網

圖／聯合數位文創提供 。

透過「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，首度在台灣呈現《TOILETPAPER》雜誌的獨特場域作品及藝術品設計衝撞下的大膽創作，裡頭各式藝術作品擴展至傢俱、地毯、鏡子、雕像和裝飾道具上，進而變成一個「怪美殿堂特展」，6月25日起至9月18日近三個月的時間，原汁原味呈現義大利超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿。

展場展區跳脫現實，扶手椅上舖滿盛開的玫瑰，眨著眼睛的花朵彷彿具有生命；餐桌上扭動著五顏六色的蛇；燈具上蓋滿醬汁濃郁的義大利麵；牆上畫著呲牙咧嘴的紅唇，涵蓋貪婪、瘋狂、幻覺、如夢似幻的訊息，彷彿夢境一般意想不到，衝擊視覺的超現實展區景象在眼前展開，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！

圖／聯合數位文創提供

KuchiKuchi法國進口原料+台灣蜜漬果丁，三層夾心堆疊口感，美味一口氣爆炸．怪美女孩注目焦點

主辦單位聯合數位文創特別攜手炎亞綸自創品牌火火選物限時推「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」超值優惠價599元(販售期間：即日起至6月24日)，此組合套票包括：收藏價值高的怪美展精美實體票券乙張和KuchiKuchi怪美禮盒乙個(內容物有Kuchi草莓起司*2份、濃味可可*2份、鐵觀音蜜桃*2份、日月潭紅玉紅茶*5份)。

獨家開賣的「KuchiKuchi怪美禮盒」是以三款口味Kuchi餅乾搭配台灣茶包打造，「草莓起司Kuchi」以法國刨絲起司升級成甜鹹的獨特風味，而人氣第一的「濃味可可Kuchi」則採用法國百年巧克力品牌CACAO BARRY搭配糖漬柑橘丁，屬於小孩也能駕馭的苦甜大人味；長輩則可選擇「鐵觀音蜜桃Kuchi」，耐吃的清甜組合不怕雷。禮盒也同步附上一款日月潭紅玉紅茶，明亮爽朗的焦糖與薄荷香氣，能有放鬆身心的效果，也非常適合搭配水果、蜜糖或牛奶增添豐富滋味，讓怪美朋友們在沁涼夏日午後悠悠享受。

KuchiKuchi法式餅乾自開賣以來掀起嘗鮮熱潮，此次與首度來台的義大利怪美展攜手合作，期能再帶起一波跟風熱潮，期間內訂購一次擁有三款經典口味餅乾，還能去看今夏既怪誕又時尚的TOILETPAPER怪美展！

圖／聯合數位文創提供

台北市最難買到．真材實料超人氣手工甜點

主辦單位也特別攜手深夜裡的法國手工甜點限時推「深法香蕉蛋糕套票」超值優惠價350元(販售期間：即日起至6月24日) ，此組合套票包括：收藏價值高的怪美展精美實體紀念票券乙張和香蕉蛋糕切片乙個；「深法蕉香塔套票」超值優惠價800元(販售期間：6月25日至7月31日) ，此組合套票包括：收藏價值高的怪美展精美實體票券乙張和蕉香塔乙個。

深夜裡的法國手工甜點主廚此次專為展覽特製開發兩款甜點，一款為香蕉切片蛋糕於預售期間販售，一款為蕉香塔於開展期間販售，特選香蕉做為甜點的主食材為的是致敬TOILETPAPER雜誌創辦人之一的當代藝術家卡特蘭。

圖／聯合數位文創提供

享譽國際的義大利當代藝術家卡特蘭，曾在威尼斯雙年展（Venice Biennale）、紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）舉行的大型展覽中備受矚目，其中在邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel）展出的那根用膠帶貼在白牆上的香蕉作品，甚是以台幣365萬的超高金額售出。卡特蘭的名字或許不算如雷貫耳，但相信大多數人一定都知道他經典作品：18K純金打造的馬桶。推薦喜好當代藝術與設計專業領域的怪美朋友們務必來訪怪美展，一探卡特蘭的藝術狂想！