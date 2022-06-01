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「大師」出手！陳昊森揹萬寶龍Soft新包帥秀「軟實力」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
新款的Soft皮件使用了更柔軟的皮革為素材，並將隔層收納顯示於皮件外側，鋼筆筆尖造型的拉鍊扣，更延續藝術總監Marco Tomasetta在本季推出的設計手法，兼具趣味性與和品牌DNA。圖 / 萬寶龍提供
新款的Soft皮件使用了更柔軟的皮革為素材，並將隔層收納顯示於皮件外側，鋼筆筆尖造型的拉鍊扣，更延續藝術總監Marco Tomasetta在本季推出的設計手法，兼具趣味性與和品牌DNA。圖 / 萬寶龍提供

一旦提到男人味，硬派、強硬似乎是男子氣概的某種刻板印象，但其實新時代的男性也可以擁有柔軟內心與豐富內涵。萬寶龍（Montblanc）今日發表由藝術總監Marco Tomasetta操刀設計的大師傑作精選系列Soft皮件，全系列以軟皮革為最大特色，再邀請男星陳昊森搶先在ig披露，曬新包兼秀風格「軟實力」。

2020年因演出電影《刻在你心底的名字》大受好評、並入圍第57屆金馬獎最佳新演員獎的陳昊森，近日並持續拍攝由葉天倫執導的賀歲電影《團圓飯》。本次他受萬寶龍邀請搶先在ig曬包，以橘色西裝上衣、印花襯衫搭配了新款大師傑作精選系列Soft皮件。除了有帥氣包款加持，修長身型也讓網友留言「太昊看了吧」、「我就問是在帥幾點？」或「昊像瘦了」。同時陳昊森在貼文中再寫下感性字句：「用心去對待的事物，背後是你看不見的一面；反饋給你的，一定是你能感受到最好的一面。」文末更特別註明品牌系列名稱與「視覺、觸覺，如你所見」，十足敬業。

萬寶龍新款Soft皮件有別過往使用了更柔軟的皮革為素材，並將隔層與收納顯示於皮件外側，也像新世代展現自我的人格特質。具有鋼筆筆尖輪廓的包款拉鍊扣，延續了Marco Tomasetta在本季新創的設計語彙，並兼具了趣味性與和品牌DNA。主打單品首推「24/7」提袋，從命名已經帶來一天24小時、一周7天的高實用聯想，更是手提包、公文包和行李袋的混合體，可雙肩後背的形式再為手提包的商務調性賦予了優雅行動力，訂價59,300元。

此外單肩包更以不規則的造型展現皮革的柔軟質地與新世代風格的特異獨行，訂價36,700元，入門單品則有2卡鑰匙包，可輕巧收納2張卡片與小物，扣環則可連結至包款或隨身衣物，10,800元的訂價，是「荷包友善」的無痛之選。

萬寶龍大師傑作精選系列Soft手提袋背面，可雙肩後背的形式為手提包賦予了優雅行動力。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Soft手提袋背面，可雙肩後背的形式為手提包賦予了優雅行動力。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Soft單肩包，36,700元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Soft單肩包，36,700元。圖 / 萬寶龍提供
陳昊森以橘色西裝上衣、印花襯衫搭配萬寶龍新款大師傑作精選系列Soft皮件，更讓網友紛紛留言「太昊看了吧」、「我就問是在帥幾點？」，大展風格「軟實力」。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
陳昊森以橘色西裝上衣、印花襯衫搭配萬寶龍新款大師傑作精選系列Soft皮件，更讓網友紛紛留言「太昊看了吧」、「我就問是在帥幾點？」，大展風格「軟實力」。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
2020年因演出電影《刻在你心底的名字》大受好評，陳昊森近日並持續拍攝由葉天倫執導的賀歲電影《團圓飯》。圖 / 萬寶龍提供
2020年因演出電影《刻在你心底的名字》大受好評，陳昊森近日並持續拍攝由葉天倫執導的賀歲電影《團圓飯》。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Soft手提袋，59,300元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Soft手提袋，59,300元。圖 / 萬寶龍提供

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