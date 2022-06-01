「大師」出手！陳昊森揹萬寶龍Soft新包帥秀「軟實力」

一旦提到男人味，硬派、強硬似乎是男子氣概的某種刻板印象，但其實新時代的男性也可以擁有柔軟內心與豐富內涵。萬寶龍（Montblanc）今日發表由藝術總監Marco Tomasetta操刀設計的大師傑作精選系列Soft皮件，全系列以軟皮革為最大特色，再邀請男星陳昊森搶先在ig披露，曬新包兼秀風格「軟實力」。

2020年因演出電影《刻在你心底的名字》大受好評、並入圍第57屆金馬獎最佳新演員獎的陳昊森，近日並持續拍攝由葉天倫執導的賀歲電影《團圓飯》。本次他受萬寶龍邀請搶先在ig曬包，以橘色西裝上衣、印花襯衫搭配了新款大師傑作精選系列Soft皮件。除了有帥氣包款加持，修長身型也讓網友留言「太昊看了吧」、「我就問是在帥幾點？」或「昊像瘦了」。同時陳昊森在貼文中再寫下感性字句：「用心去對待的事物，背後是你看不見的一面；反饋給你的，一定是你能感受到最好的一面。」文末更特別註明品牌系列名稱與「視覺、觸覺，如你所見」，十足敬業。

萬寶龍新款Soft皮件有別過往使用了更柔軟的皮革為素材，並將隔層與收納顯示於皮件外側，也像新世代展現自我的人格特質。具有鋼筆筆尖輪廓的包款拉鍊扣，延續了Marco Tomasetta在本季新創的設計語彙，並兼具了趣味性與和品牌DNA。主打單品首推「24/7」提袋，從命名已經帶來一天24小時、一周7天的高實用聯想，更是手提包、公文包和行李袋的混合體，可雙肩後背的形式再為手提包的商務調性賦予了優雅行動力，訂價59,300元。