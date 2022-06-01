快訊

虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

限時2個月！「TOKYO BANANA 東京香蕉」首度快閃台南

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
TOKYO BANANA 東京香蕉將於台南提供經典原味蛋糕4入、8入禮盒。圖／TOKYO BANANA 東京香蕉提供
TOKYO BANANA 東京香蕉將於台南提供經典原味蛋糕4入、8入禮盒。圖／TOKYO BANANA 東京香蕉提供

日本知名伴手禮「TOKYO BANANA 東京香蕉」繼台北首站快閃後，將於6月2日起期間首度南下，進駐新光三越台南新天地，讓南台灣的粉絲也能輕鬆買到日本直送的「經典原味蛋糕」。

「TOKYO BANANA 東京香蕉」自1991年正式上市，以香蕉般造型的「經典原味蛋糕」最為出名，乃是日本代表性的伴手禮之一。在2013年時，總銷售已達10億條，且連續2年（2018～2019年）蟬連日本國內特產禮品銷量第一名。今年1月中旬，Tokyo Banana東京香蕉正式登台快閃，展開全台巡迴列車，並以台北信義新天地A8館作為登台首站，成功引起話題。

TOKYO BANANA 東京香蕉自6月2日至6月20日期間，將以「新光三越台南新天地」作為巡迴第二站，參與百貨日本展，並再將於6月21日至7月27日期間，於同館設立快閃櫃，等於6月2日至7月27日均會在新光三越台南新天地現身，也是台南唯一一場。現場將會提供「經典原味蛋糕4入禮盒（320元）」、「經典原味蛋糕8入禮盒（620元）」，對於喜愛日式甜點的民眾，將可享受到日本空運來台的經典滋味。

TOKYO BANANA 東京香蕉將於6月2日起快閃台南。圖／TOKYO BANANA 東京香蕉提供
TOKYO BANANA 東京香蕉將於6月2日起快閃台南。圖／TOKYO BANANA 東京香蕉提供

日本 香蕉

延伸閱讀

香蕉要選直的還是彎的？帶斑點香蕉還能吃？專家告訴你香蕉的好處/壞處有哪些

香蕉皮能助減肥？最新研究：此品種內含果膠可有效降低膽固醇

日本今放寬邊境管制 台灣入境免篩檢隔離

台人最想去日本景點是這裡 虎航攜手樂天推航空聯名卡

相關新聞

好想出國玩 華航6月起大增班、虎航冬季機票賣破萬張

隨著疫苗接種率提升，中央流行疫情指揮中心將自6月起逐步放寬邊境管制措施，歷經兩年多的景氣寒冬，航空業終於嗅到市場回溫的訊...

國內線機票30日起調漲 平均漲幅約4.8%

由於航空燃油價格持續上漲，連續三個月平均價格本月1日已達國內線運價調漲門檻，交通部民航局今日表示，航空業者將依規定調漲國...

「大師」出手！陳昊森揹萬寶龍Soft新包帥秀「軟實力」

一旦提到男人味，硬派、強硬似乎是男子氣概的某種刻板印象，但其實新時代的男性也可以擁有柔軟內心與豐富內涵。萬寶龍（Mont...

限時2個月！「TOKYO BANANA 東京香蕉」首度快閃台南

日本知名伴手禮「TOKYO BANANA 東京香蕉」繼台北首站快閃後，將於6月2日起期間首度南下，進駐新光三越台南新天地...

膠囊咖啡機買了會後悔嗎？4優勢成消費者必買關鍵：真心划算

許多人平時都有喝咖啡的習慣，不論是到樓下超商購買現泡拿鐵，還是選擇在家裡沖一壺熱騰騰的咖啡，都能讓人在短短的時間內獲得滿滿的元氣與活力。隨著時代演進，咖啡機的款式也越來越多元，有網友對此就好奇「膠囊咖啡機買了會後悔嗎」，也釣出許多愛用膠囊咖啡機的網友踴躍回應。

Lily Collins顛覆矛盾美 瀏海造型演繹全新卡地亞珠寶

被視為全新ICON的卡地亞（CARTIER）Clash de Cartier珠寶系列推出全新造型珠寶，設計挑戰卡地亞傳統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。