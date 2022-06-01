限時2個月！「TOKYO BANANA 東京香蕉」首度快閃台南
日本知名伴手禮「TOKYO BANANA 東京香蕉」繼台北首站快閃後，將於6月2日起期間首度南下，進駐新光三越台南新天地，讓南台灣的粉絲也能輕鬆買到日本直送的「經典原味蛋糕」。
「TOKYO BANANA 東京香蕉」自1991年正式上市，以香蕉般造型的「經典原味蛋糕」最為出名，乃是日本代表性的伴手禮之一。在2013年時，總銷售已達10億條，且連續2年（2018～2019年）蟬連日本國內特產禮品銷量第一名。今年1月中旬，Tokyo Banana東京香蕉正式登台快閃，展開全台巡迴列車，並以台北信義新天地A8館作為登台首站，成功引起話題。
TOKYO BANANA 東京香蕉自6月2日至6月20日期間，將以「新光三越台南新天地」作為巡迴第二站，參與百貨日本展，並再將於6月21日至7月27日期間，於同館設立快閃櫃，等於6月2日至7月27日均會在新光三越台南新天地現身，也是台南唯一一場。現場將會提供「經典原味蛋糕4入禮盒（320元）」、「經典原味蛋糕8入禮盒（620元）」，對於喜愛日式甜點的民眾，將可享受到日本空運來台的經典滋味。
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