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第一銀行攜手藥妝通路抗疫　祭出多重優惠最高回饋57％

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
第一銀行攜手藥妝通路，最高享57％回饋。圖／第一銀行提供
第一銀行攜手藥妝通路，最高享57％回饋。圖／第一銀行提供

國內疫情升溫，國內銀行信用卡紛紛祭出優惠搶市，第一銀行宣布，一銀卡加入抗疫陣線守護卡友，6月底前至杏一、康是美、屈臣氏與寶雅等藥妝通路消費，除消費滿額回饋，使用不同卡別還有多重加碼，搭配台灣Pay也有優惠，回饋最高達57％。

一銀說明，攜手國內最大醫療用品通路「杏一健康生活館」推出卡友專屬優惠，單筆消費滿1000元贈100元刷卡金（需登錄），使用「綠活卡」消費最高加碼再送10％回饋，持台灣Pay付款筆筆再加碼2％刷卡金，新戶透過網路辦卡且申請電子帳單使用行動支付付款，再狂送最高35％回饋，回饋高達57％。

一銀也提到，週五持一銀卡至「康是美」實體門市單筆消費滿988元贈100元現金折價券、eShop網購單筆消費滿1288元結帳現折88元（每週五限50名）。

至「屈臣氏」單筆消費滿888元贈100元刷卡金（需登錄），推薦申辦「iLEO信用卡」，以一銀帳戶自動扣繳卡費並使用Apple Pay、Samsung Pay等指定行動支付付款，再加碼5％現金回饋，合計回饋率最高16％。至於採購美妝需求，則可選「寶雅」連鎖藥妝店，凡消費或儲值搭配指定卡滿額最高享10.7％回饋。

一銀表示，力挺卡友居家生活，不論網購、美食外送、藥妝採買享多項優惠，利用線上刷卡服務，也享有多重刷卡金回饋，優惠詳情請上一銀官網查詢。

信用 網購 疫情

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