最火辣的Cosmo Bikini Party盛大回歸！派對活動亮點一次看

2022柯夢波丹即將舉辦第七年的「Cosmo Summer Bikini Party」！每年都成為夏日最受矚目的泳池派對活動，也是大家爭相搶著打卡的時髦派對場合，去年錯過一次，今年絕對要好好把握！一起找朋友遠離煩悶、盡情放縱， 火熱售票中 ！

Welcome to Cosmo Land！登上夢幻島，派對、泳池、表演一次享受！

今年打造夢幻的Cosmo Land，並以「夏日海島音樂祭」為主題，將帶來一連串的精采表演，從日到夜表演不停歇！一起找揪姊妹來感受藍海的療癒、柯夢桃紅的熱情，將這些日子累積的壓力全部釋放出來！

多種套票玩法 還有VIP限定！

更特別依造航空艙等之概念，設定了三種不同 Level 的票種玩法，多種超值套票讓你更有選擇性，最低每人只要 $600元！且每位參加者都會得到一份好禮！

多種套票玩法 還有VIP限定！圖／台灣赫斯特提供

多Party Stage！精采表演不錯過

今年派對舞台絕對吸睛！卡司持續新增中，不只讓你有喝有玩，超嗨表演絕對少不了！

此次邀請到超人氣偶像小樂吳思賢，不僅是實力派的創作唱跳歌手，同時也擁有偶像劇男神的封號！許久沒有音樂表演的他，即將在今年 Bikini Party 與大家見面啦！喜歡小樂的粉絲們千萬別錯過，把握機會一起來現場感受他的音樂魅力吧～

派對活動邀請到超人氣偶像小樂吳思賢。圖／台灣赫斯特提供

Bikini Party DJ LINE UP！

邀請各界知名 DJ 帶來超 high 不停歇的DJ SHOW！策劃各種變化曲風之音樂主題歌單，體驗超有渲染力的表演，跟著音樂一起搖擺！

邀請各界知名 DJ 帶來超 high 不停歇的DJ SHOW。圖／台灣赫斯特提供

蕾菈(Lyla)是YouTuber「反骨男孩」成員之一，有訂閱人數超過 85 萬的個人Youtube頻道，外型亮眼加上大膽直率的作風受到許多觀眾喜愛，且勇於嘗試突破的她，在2020 S2O Taiwan WaterBOOM舞台首度以DJ身分演出，並獲選2021亞洲百大女DJ第100名！這次她將與老公MC湯宇一起來到現場表演，這麼精彩的組合一定不能錯過吧！

DJ MR.GIN 在台灣的嘻哈圈絕對是重磅角色！除了曾代表台灣參加 2010 年世界大賽拿到全球第 5 名外，也身兼知名酒吧KOR Taipei的音樂總監，更是線上繞舌大廠包含顏社、本色、人人有功練的御用 DJ，獨樹一格且多元的音樂曲風，更是各活動熱門的指定 DJ！一定要到Bikini Party現場一起享受他精彩的刷碟表演！

繼2018 年 Cosmo Summer Bikini Party，2022年再度邀請到亞洲首席女 DJ Cookie擔任活動指定DJ！DJ Cookie曾被《TAIPEI TIMES》票選「十大最受喜愛的DJ」之一，更擔任過幾位國際級百DJ 如 Tiesto、Paul van Dyk 和 Deadmau5等人來台表演時的暖場DJ！今年再度一起感受派對女神DJ Cookie的熱辣魅力！

全台最火辣性感舞團 LUXY GIRLS 登場

Luxy Girls 過往是夜店舞者的頂尖代表！高水準的表演曾受邀出席台北時裝周，並連續擔任三屆走鐘獎頒獎典禮表演嘉賓，身材火辣的 Luxy Girls 舞團也將擔任這次 Cosmo Airlines 空姐，迎接民眾進入柯夢島的盛大派對，並表演熱辣性感的舞蹈！

全台最火辣性感舞團 LUXY GIRLS 登場。圖／台灣赫斯特提供