膠囊咖啡機買了會後悔嗎？4優勢成消費者必買關鍵：真心划算

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文／姜雅馨

許多人平時都有喝咖啡的習慣，不論是到樓下超商購買現泡拿鐵，還是選擇在家裡沖一壺熱騰騰的咖啡，都能讓人在短短的時間內獲得滿滿的元氣與活力。隨著時代演進，咖啡機的款式也越來越多元，有網友對此就好奇「膠囊咖啡機買了會後悔嗎」，也釣出許多愛用膠囊咖啡機的網友踴躍回應。



膠囊咖啡機買了會後悔嗎？

有網友在PTT八卦版上以「膠囊咖啡機買了會後悔嗎」為題，透露自己有每天喝咖啡的習慣，不過原PO喝膩超商咖啡，加上有時候也懶得出門，「一杯也叫外送，加上運費，好像買一台膠囊咖啡機放家裡也不錯」，但是原PO擔心買完膠囊咖啡機後可能使用頻率不高，於是好奇詢問其他人買完膠囊咖啡機回家後的心得。

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膠囊咖啡機4優勢讓消費者買單！網曝：十多種風味隨心情翻牌

該文釋出後也吸引購買膠囊咖啡機的人留言，「一台兩三千而已，當擺飾也不錯啦」、「買了一年沒後悔，天天喝只是還是會買外面的」、「試喝過嗎？覺得看家人清洗起來也很方便，不算很大杯，家人還買了個奶泡機，我偶爾幫忙補牛奶回家」、「膠囊常駐十幾款又常更新，夠用了」、「我覺得超方便又好喝」、「我有買耶～我只喝美式，覺得蠻方便的，清也不會很麻煩」、「買啊，手上十多種風味又不變質，隨心情翻牌，不用擔心咖啡豆保存，如果省下手搖杯的錢，真心划算」、「超方便，一杯咖啡20元比超商好喝」。

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現磨與手沖咖啡也有愛好者！網友推薦：買濾紙用濾杯沖超級快



不過也有網友提出不同意見，「我覺得超商比較好喝，畢竟現磨的先天就贏一半了，頂多就濾掛或即溶等級」、「超商買一杯會快一點」、「有錢不如買點優質的高級豆回來自己沖」、「我推薦手沖啦，買濾紙回來，濾杯用水沖一沖洗一個超級快」、「有點後悔，但膠囊規格不變，就算N年後想喝還是可以拿來用，就比較不在意了，現在都喝淺焙手沖，膠囊已滿足不了口味」、「超不環保，而且回收膠囊的地點有限，買過覺得還是喜歡現沖咖啡的味道」。

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從近一個月熱門關鍵字看「膠囊咖啡機」！輕鬆、享受成熱議話題

我們從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看近一個月「膠囊咖啡機」的熱門關鍵字，會發現有「在家」、「輕鬆」、「享受」、「口味」、「口感」、「美式」、「品牌」、「相較」、「咖啡機」，可見網友選擇購買膠囊咖啡機多會考量便利性，只要在家放入咖啡膠囊，就能輕鬆享受不同口味的咖啡，加上現在各品牌推出不同款式的膠囊咖啡機，相較於傳統咖啡機也有更加快速方便的選擇。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月01日至2022年05月31日。

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