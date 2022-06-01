Lily Collins顛覆矛盾美 瀏海造型演繹全新卡地亞珠寶

被視為全新ICON的卡地亞（CARTIER）Clash de Cartier珠寶系列推出全新造型珠寶，設計挑戰卡地亞傳統美學，經典的元素方形巴黎飾釘、圓珠、和鉚釘的尺寸加大，一方面圓潤柔美，一方面深具個性張力，洋溢強烈的搖滾風格。品牌形象大使莉莉柯林斯（Lily Collins）更為此拍攝一系列充滿矛盾美感的形象照，混搭融合鮮明造型和流暢動感的雙面風格。玫瑰金作品將率先於6月1日上市，結合珍貴的玫瑰金、縞瑪瑙、鑽石的圓珠飾釘作品將於年底上市。

此次推出的作品均採用雙排方形釘的設計，數量加倍，兩側裝飾可以靈活活動的鉚釘，提供全玫瑰金材質的戒指和耳環，以及結合鑽石與縞瑪瑙的項鍊、手環、耳環、和戒指。手環和項鍊的鍊結柔軟靈動，形成富有張力的幾何造型。超大型的縞瑪瑙圓珠和玫瑰金鉚釘之間鑲嵌整排鑽石，細節體現高級訂製服的精緻質感，完美結合矛盾與對立的元素。

Clash de Cartier珠寶系列設計簡約工藝精湛。柔軟靈活的珠寶由多達600個細小零件組成，確保配戴起來流暢舒適。而要製作出兼具幾何美感和柔軟線條的大型縞瑪瑙圓珠，對工匠來說更是極大的挑戰。