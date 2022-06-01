Lily Collins顛覆矛盾美 瀏海造型演繹全新卡地亞珠寶
被視為全新ICON的卡地亞（CARTIER）Clash de Cartier珠寶系列推出全新造型珠寶，設計挑戰卡地亞傳統美學，經典的元素方形巴黎飾釘、圓珠、和鉚釘的尺寸加大，一方面圓潤柔美，一方面深具個性張力，洋溢強烈的搖滾風格。品牌形象大使莉莉柯林斯（Lily Collins）更為此拍攝一系列充滿矛盾美感的形象照，混搭融合鮮明造型和流暢動感的雙面風格。玫瑰金作品將率先於6月1日上市，結合珍貴的玫瑰金、縞瑪瑙、鑽石的圓珠飾釘作品將於年底上市。
此次推出的作品均採用雙排方形釘的設計，數量加倍，兩側裝飾可以靈活活動的鉚釘，提供全玫瑰金材質的戒指和耳環，以及結合鑽石與縞瑪瑙的項鍊、手環、耳環、和戒指。手環和項鍊的鍊結柔軟靈動，形成富有張力的幾何造型。超大型的縞瑪瑙圓珠和玫瑰金鉚釘之間鑲嵌整排鑽石，細節體現高級訂製服的精緻質感，完美結合矛盾與對立的元素。
Clash de Cartier珠寶系列設計簡約工藝精湛。柔軟靈活的珠寶由多達600個細小零件組成，確保配戴起來流暢舒適。而要製作出兼具幾何美感和柔軟線條的大型縞瑪瑙圓珠，對工匠來說更是極大的挑戰。
此次新作設計靈感結合品牌著名的骨董之作。1925年卡地亞參加巴黎國際裝飾藝術及現代工藝博覽會時，曾展出過一對由兩朵蘭花組成的髮飾，髮飾在鋪鑲鑽石的立體蘭花上裝飾稿瑪瑙飾釘，當時蔚為轟動。事實上，這種以錐形圖圓形寶石裝飾球型結構的手法，早為路易卡地亞（Louis Cartier）採用，後來更成為品牌最具代表性的手法之一。
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