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Lily Collins顛覆矛盾美 瀏海造型演繹全新卡地亞珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞形象大使Lily Collins演繹Clash de Cartier系列全新作品。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使Lily Collins演繹Clash de Cartier系列全新作品。圖／卡地亞提供

被視為全新ICON的卡地亞（CARTIER）Clash de Cartier珠寶系列推出全新造型珠寶，設計挑戰卡地亞傳統美學，經典的元素方形巴黎飾釘、圓珠、和鉚釘的尺寸加大，一方面圓潤柔美，一方面深具個性張力，洋溢強烈的搖滾風格。品牌形象大使莉莉柯林斯（Lily Collins）更為此拍攝一系列充滿矛盾美感的形象照，混搭融合鮮明造型和流暢動感的雙面風格。玫瑰金作品將率先於6月1日上市，結合珍貴的玫瑰金、縞瑪瑙、鑽石的圓珠飾釘作品將於年底上市。

此次推出的作品均採用雙排方形釘的設計，數量加倍，兩側裝飾可以靈活活動的鉚釘，提供全玫瑰金材質的戒指和耳環，以及結合鑽石與縞瑪瑙的項鍊、手環、耳環、和戒指。手環和項鍊的鍊結柔軟靈動，形成富有張力的幾何造型。超大型的縞瑪瑙圓珠和玫瑰金鉚釘之間鑲嵌整排鑽石，細節體現高級訂製服的精緻質感，完美結合矛盾與對立的元素。

Clash de Cartier珠寶系列設計簡約工藝精湛。柔軟靈活的珠寶由多達600個細小零件組成，確保配戴起來流暢舒適。而要製作出兼具幾何美感和柔軟線條的大型縞瑪瑙圓珠，對工匠來說更是極大的挑戰。

此次新作設計靈感結合品牌著名的骨董之作。1925年卡地亞參加巴黎國際裝飾藝術及現代工藝博覽會時，曾展出過一對由兩朵蘭花組成的髮飾，髮飾在鋪鑲鑽石的立體蘭花上裝飾稿瑪瑙飾釘，當時蔚為轟動。事實上，這種以錐形圖圓形寶石裝飾球型結構的手法，早為路易卡地亞（Louis Cartier）採用，後來更成為品牌最具代表性的手法之一。

Clash de Cartier圓珠飾釘戒指，售價未定。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier圓珠飾釘戒指，售價未定。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指與手環。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指與手環。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使Lily Collins演繹Clash de Cartier系列全新作品。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使Lily Collins演繹Clash de Cartier系列全新作品。圖／卡地亞提供
卡地亞Clash de Cartier推出全新作品。圖／卡地亞提供
卡地亞Clash de Cartier推出全新作品。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金雙排方形釘戒指，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金雙排方形釘戒指，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金雙排方型釘耳環，22萬4,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金雙排方型釘耳環，22萬4,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金雙排方形釘戒指，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰金雙排方形釘戒指，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使Lily Collins演繹Clash de Cartier系列全新作品。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使Lily Collins演繹Clash de Cartier系列全新作品。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier圓珠飾釘項鍊，售價未定。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier圓珠飾釘項鍊，售價未定。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指與手環。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指與手環。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指與手環。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指與手環。圖／卡地亞提供

鑽石 珠寶

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