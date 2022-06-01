「聲音有哲學的味道」 鄭麗君為「小王子」錄製有聲書

「能把『小王子』翻譯成為孩子朗讀的版本、重新用孩子的視角閱讀『小王子』，是一件非常美好的事情。」前文化部長鄭麗君為法國文學經典「小王子」錄製的有聲書，今天於各大有聲書平台上架。鄭麗君表示，當媽媽的過程中，發現孩子是從「聽故事」開始感受這個世界，「在聽故事時，孩子可以聽見自然、聽見色彩、聽見情感，聽見許多的知識」。

今年台北國際書展主題國為法國，明年則是法國文學經典「小王子」出版80週年，聯經出版特別推出「小王子」全新譯本與有聲書，由留學法國的前文化部長、現任青平台基金會董事長鄭麗君由法文原著直譯。同時也製作有聲書，鄭麗君擔任書中主述飛行員一角，並且搭配九位專業的聲音演員共同錄製。

鄭麗君第一次讀「小王子」是在高中時期，「那時求知慾旺盛， 也受存在主義影響，印象最深的是帽子幻象，以及小王子遊歷星球時所看到的各種社會異化現象。」20多歲學法文後，她迫不及待想閱讀「小王子」原文，「當時正經歷愛與關係等人生考驗，對狐狸和玫瑰最有感受」。第三次則在20年後，擔任文化部長的鄭麗君，發現自己經常引用書中這句話：「真正重要的事情是眼睛看不見的」，鼓勵自己要做有價值的事，勿流於媚俗。

她回憶當文化部長這四年，文化政策的核心是「建立文化治理的體系」，最終完成文化基本法立法。「許多朋友擔心這些看不見、有些是生態系的構成、也有人覺得太抽象。」但她認為，「人民把權力給我們、就是要做人民做不到的事情。」你擔任甚麼不重要，重要的是做了你鍾愛的事，「仰望星空、覺得星星都在微笑。」

去年疫情期間，鄭麗君朗讀「小王子」給孩子聽，並接受聯經出版的邀請首次當起譯者。「孩子是我第一個讀者」，她說，這樣一邊翻譯一邊朗讀的過程，用孩子的視角重新領略「小王子」，讓她對此一經典有更深的領會。她認為，作者聖修伯里使用的語言並非童言童語，而是「用孩子的視角與簡潔的法文和章節傳遞深刻的思想」，也藉此恢復大人被蒙蔽的本心。

第四次閱讀「小王子」，鄭麗君更理解小王子的「時代性」。如飛行員給小王子畫的羊嘴套上忘了畫皮帶，象徵人們一不小心，「世界就會遭到巨大威脅性力量的挑戰」，如疫情、戰爭、獨裁者入侵民主國家。她希望大小朋友可以透過一起閱讀「小王子」找回良善的力量，面對未知的世界。

一開始收到聯經邀請她為「小王子」有聲書配音時，鄭麗君有點猶豫，但聯經告訴她「你的聲音有哲學的味道」，很適合演繹飛行員的心境，讓她安心接受挑戰。她透露，過往沒有戲劇演出的經驗，進入角色對白錄製時遇到障礙。最後她把錄音室裡的玩偶當成「小王子」，想像眼前就坐著一位小王子跟她對話，終於完成任務。

聯經出版表示，不同於市面上，多由一人分飾多角的朗讀形式，而是由個別的配音員演繹小王子在星球上所遇見的角色，充分展現其個性特點，更結合音樂與後製音效，讓聽者可以跟著小王子在不同星球裡旅行，打造一部適合各種年齡層聆聽的有聲書。

聯經出版自2018年就投入有聲內容的製作，與有聲平台「一刻鯨選」合作知識音頻，邀請各領域專家，打造知識性與易聽性兼具的全新有聲課程。今年進一步推出全自製的有聲書，於5月底陸續推出三本。第一本是《生命是長期而持續的累積》，由作者彭明輝親自錄製。另外，也將童書《北海大英雄》翻譯成英文，推出中英雙語紙本書、電子書、有聲書，由民進黨連江縣黨部主委李問擔任英文版譯者與配音，向國內外讀者介紹閩東文化與離島戰地歷史。