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6月開賣！Xiaomi手環7升級大螢幕、全天候血氧追蹤 Redmi中階5G新機8千有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xiaomi手環7建議售價1,195元，6月1日起於指定通路全面開放預購，於6月8日起陸續出貨。圖／小米台灣提供
Xiaomi手環7建議售價1,195元，6月1日起於指定通路全面開放預購，於6月8日起陸續出貨。圖／小米台灣提供

一週前剛剛在北京發表的Xiaomi手環7，小米台灣幾乎零時差地宣布即將在6月1日起於全台開放預購，於6月8日起陸續出貨。Xiaomi手環7擁有較上一代可視面積增加25%的1.62吋AMOLED螢幕，全新支援微光螢幕（Always On Display）隨時一瞥就能清楚看到訊息通知，同時擁有全天候心率、血氧、睡眠連續偵測與110+種運動模式，5ATM防水等級，還可維持最長14天的超高續航，在這個人人都需要隨時注重健康狀況的時刻，成為每個人腕上必備新助手。

升級的彩色大螢幕也帶來全新的設計語言，透過重新繪製的圖示、直覺的資料展示、自然的動態效果，呈現出更具現代感的UI設計，在讀取資訊時也更清楚一目了然。搭配百款以上免費錶盤，還有加入導汗槽設計的9款多彩腕帶，每天都能依照心情、服裝、場合隨時變換造型。

而針對現在大家最重視的健康偵測功能，Xiaomi手環7全新支援「最大攝氧量」、「訓練負荷」、「恢復時間」與「有氧/無氧訓練效果」等4大專業運動資料，更新增全天候連續血氧飽和度（SpO₂）偵測，能在低血氧含量震動提醒，可以幫助登山、長跑愛好者及時地關注自身血氧含量。同時，小米手環系列飽受好評的全天候心率檢測、連續科學睡眠偵測、壓力偵測、女性健康與呼吸訓練等功能，在Xiaomi手環7上也同樣具備。

另外，小米台灣也持續關注使用者對於5G手機逐漸攀升的需求，宣布推出Redmi Note 11S 5G，支援5G雙卡雙待，擁有6.6吋FHD+打孔螢幕，同時提供5000萬像素3鏡頭以及1300萬像素前鏡頭、5000mAh大電量33W Pro快充，充電不到1小時即可滿電、6.6吋90Hz FHD+大螢幕等優秀的規格，卻只需要7,999元的超實惠價格，購買還可享YouTube Premium 2個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務。

Redmi Note 11S 5G將於6月1日起於指定通路全面開賣，於電信門市搭配指定5G資費方案，手機只要0元起。於6月1日當天購買，即可參與Xiaomi手環7幸運抽獎活動，另外於6月7日前購買均可獲贈早鳥禮Xiaomi智慧延長線20W快充版，數量有限，送完為止。

Xiaomi手環7新增全天候連續血氧飽和度（SpO₂）偵測，能在低血氧含量時震動提醒，可以幫助登山、長跑愛好者及時地關注自身血氧含量。圖／小米台灣提供
Xiaomi手環7新增全天候連續血氧飽和度（SpO₂）偵測，能在低血氧含量時震動提醒，可以幫助登山、長跑愛好者及時地關注自身血氧含量。圖／小米台灣提供
Xiaomi手環7擁有全天候心率檢測、連續科學睡眠偵測、壓力偵測、女性健康與呼吸訓練等功能，持續守護用戶健康。圖／小米台灣提供
Xiaomi手環7擁有全天候心率檢測、連續科學睡眠偵測、壓力偵測、女性健康與呼吸訓練等功能，持續守護用戶健康。圖／小米台灣提供
Redmi Note 11S 5G提供午夜黑、星空藍、暮光藍3種配色，6GB+128GB售價7,999元，將於6月1日起全面開賣，當天購買再抽全新上市Xiaomi手環7。圖／小米台灣提供
Redmi Note 11S 5G提供午夜黑、星空藍、暮光藍3種配色，6GB+128GB售價7,999元，將於6月1日起全面開賣，當天購買再抽全新上市Xiaomi手環7。圖／小米台灣提供
Redmi Note 11S 5G提供5G雙卡雙待、6奈米高效能8核心處理器，搭配5000mAh大電量，有感提升效能與續航。圖／小米台灣提供
Redmi Note 11S 5G提供5G雙卡雙待、6奈米高效能8核心處理器，搭配5000mAh大電量，有感提升效能與續航。圖／小米台灣提供
Xiaomi手環7推出9款多彩腕帶，並加入導汗槽設計，減少出汗帶來的悶熱感，配戴更舒適、穿搭更搶眼。圖／小米台灣提供
Xiaomi手環7推出9款多彩腕帶，並加入導汗槽設計，減少出汗帶來的悶熱感，配戴更舒適、穿搭更搶眼。圖／小米台灣提供

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