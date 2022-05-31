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免費吃泡芙 beard papa's芒果泡芙開賣、推與爭鮮聯名款

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
beard papa’s首度與爭鮮聯名，推出限定「卡士達千層蛋糕」、「卡士達生乳冰心大福」。圖／beard papa’s提供
beard papa’s首度與爭鮮聯名，推出限定「卡士達千層蛋糕」、「卡士達生乳冰心大福」。圖／beard papa’s提供

芒果的季節到來，連鎖泡芙「beard papa’s」所推出的「芒果泡芙」再度回歸市場，可搭配不同餅皮、呈現不同的口感之外，更全新推出台灣限定的「檸檬糖霜芒果泡芙」，藉由檸檬的酸爽滋味，帶來清爽的食趣。另外beard papa’s也首度與「爭鮮」跨界聯名，不僅推出爭鮮限定「卡士達千層蛋糕」、「卡士達生乳冰心大福」，還有一系列聯名方案，包括免費送日式香草泡芙、滿額送鮮魚味噌湯、海鮮茶碗蒸等活動。

beard papa’s的芒果泡芙，使用愛文芒果製成滑順內餡，有著酸甜爽口的滋味，可以搭配日式餅皮、餅乾餅皮、黑日式餅皮、mini餅皮等選擇，每顆70元起，限時於6月1日至6月30日期間供應。同樣採限定期間推出的「檸檬糖霜芒果泡芙」，採用台灣香檬原汁製成檸檬糖霜裹在招牌日式泡芙上，再搭配上甜蜜的芒果內餡，堆砌出台灣限定的夏日風味，每顆75元，限於指定門市販售。

6月1日至7月17日期間， beard papa’s首次與爭鮮餐飲跨界聯名，在全台指定爭鮮餐飲品牌推出2款限定甜點。其中「卡士達千層蛋糕」以蛋糕餅皮為基底，再將2層香草卡士達內餡抹入餅皮之間，帶來多層次的濃郁口感，每個60元（限爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、MAGiC TOUCH、爭先食蔬販售）。另款「卡士達生乳冰心大福」採用奶香麻糬皮填入香草卡士達內餡，有著冰淇淋般的冰涼口感，每顆80元（限MAGiC TOUCH、爭鮮食蔬販售）

除此之外，6月1日至7月31日期間，凡持聯名餐點上的「聯名小插卡」至全台beard papa’s門市消費，即贈「日式香草泡芙」1顆（不累計，每筆僅限兌換1顆）；同時，只要在beard papa’s門市掃描QRCode，憑活動截圖到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市消費滿250元，即贈送「鮮魚味噌湯」1份（售價30元）；於MAGiC TOUCH門市消費滿400元，即送「海鮮茶碗蒸」1份（售價60元）。

芒果泡芙使用愛文芒果製成滑順內餡，每顆70元起。圖／beard papa’s提供
芒果泡芙使用愛文芒果製成滑順內餡，每顆70元起。圖／beard papa’s提供
限定門市推出的「檸檬糖霜芒果泡芙」，每顆75元。圖／beard papa’s提供
限定門市推出的「檸檬糖霜芒果泡芙」，每顆75元。圖／beard papa’s提供
芒果泡芙使用愛文芒果製成滑順內餡，可搭配日式、餅乾、黑日式、mini等不同餅皮。圖／beard papa’s提供
芒果泡芙使用愛文芒果製成滑順內餡，可搭配日式、餅乾、黑日式、mini等不同餅皮。圖／beard papa’s提供

爭鮮 芒果 品牌

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