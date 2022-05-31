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Burberry禧慶英女王登基70載 紀念方巾見證榮耀時刻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
停泊在泰晤士河旁的Burberry零廢棄漂浮草皮（Burberry Floating Meadow），反應了品牌對恢復世界自然環境與對氣候危機努力的部份成果。圖 / Burberry提供
停泊在泰晤士河旁的Burberry零廢棄漂浮草皮（Burberry Floating Meadow），反應了品牌對恢復世界自然環境與對氣候危機努力的部份成果。圖 / Burberry提供

2022年6月，英女王即將舉辦慶祝登基70周年的「白金禧年慶典」，於此同時，英倫品牌Burberry也宣布，除了成為慶典的正式合作夥伴，並將推出一系列的慶祝活動、藝術裝置與紀念商品，見證此一屬於大不列顛帝國的榮耀時刻。

相當於58,000個塑膠瓶或330萬根塑料吸管的1.4噸可回收塑料，加上5,000種植物，構成了停泊在泰晤士河旁的Burberry零廢棄漂浮草皮（Burberry Floating Meadow），總面積更達約113坪。所有的植物皆由Burberry志工者重新種植，同時即便設施關閉後仍將在社區計劃中繼續生存，反應品牌對恢復世界自然環境與對氣候危機努力的部份成果，並在5月30日至6月1日共三日，開放公眾預約參觀。

事實上，漂浮草皮也屬於由歷史皇家宮殿組織（Historic Royal Palaces）支持的「Superbloom」花園景觀的一部份，透過沉浸式、將倫敦塔環繞的盛大花卉裝置，要向英女王的登基，以繁盛的芬芳與生機致意。同時Superbloom在倫敦塔的入口再有由數位藝術家Jon Emmony打造的Burberry藝術牆，他從伊莉莎白時代的繡幃與織品得到啟發，打造出一方理想的烏托邦，並藉此鼓勵新世代，以想像力持續探索世界的無限可能。

而白金禧年慶典的慶祝期間，倫敦Burberry專門店的旗幟和櫥窗更使用了一款「女王白金禧年絲質方巾」以為裝飾。這款紀念方巾透過手工繪製，將紅豆杉、風鈴草、蝴蝶和松鼠等生物，以及代表英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭與威爾斯等英國四個地區的鳥類，巧妙繪製，同時Burberry在製作過程中再向蘇格蘭林地信託基金會（Woodland Trust）捐款，以展現支持人類與野生動物共存的永續決心。好消息是，90乘90公分的絲質方巾除了在倫敦Burberry櫥窗展示，也可在Burberry官方網站與台灣特定Burberry精品店販售，訂價則為15,000元。

Burberry與阿姆利公園小學舉辦了工作坊，邀請學生為女王創作藝術品，並成為西敏各處公車站最具生命力的藝術街景。圖 / Burberry提供
Burberry與阿姆利公園小學舉辦了工作坊，邀請學生為女王創作藝術品，並成為西敏各處公車站最具生命力的藝術街景。圖 / Burberry提供
由數位藝術家Jon Emmony打造的Burberry藝術牆，是從伊莉莎白時代的織品刺繡中得到啟發，同時也鼓勵了新世代以想像力探索世界。圖 / Burberry提供
由數位藝術家Jon Emmony打造的Burberry藝術牆，是從伊莉莎白時代的織品刺繡中得到啟發，同時也鼓勵了新世代以想像力探索世界。圖 / Burberry提供
Burberry與阿姆利公園小學舉辦了工作坊，邀請學生為女王創作藝術品，並成為西敏各處公車站最具生命力的藝術街景。圖 / Burberry提供
Burberry與阿姆利公園小學舉辦了工作坊，邀請學生為女王創作藝術品，並成為西敏各處公車站最具生命力的藝術街景。圖 / Burberry提供
Burberry零廢棄漂浮草皮將在5月30至6月1日於泰唔士河上展出，並對公共開放預約參觀。圖 / Burberry提供
Burberry零廢棄漂浮草皮將在5月30至6月1日於泰唔士河上展出，並對公共開放預約參觀。圖 / Burberry提供

Burberry 倫敦 女王

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