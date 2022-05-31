Burberry禧慶英女王登基70載 紀念方巾見證榮耀時刻

2022年6月，英女王即將舉辦慶祝登基70周年的「白金禧年慶典」，於此同時，英倫品牌Burberry也宣布，除了成為慶典的正式合作夥伴，並將推出一系列的慶祝活動、藝術裝置與紀念商品，見證此一屬於大不列顛帝國的榮耀時刻。

相當於58,000個塑膠瓶或330萬根塑料吸管的1.4噸可回收塑料，加上5,000種植物，構成了停泊在泰晤士河旁的Burberry零廢棄漂浮草皮（Burberry Floating Meadow），總面積更達約113坪。所有的植物皆由Burberry志工者重新種植，同時即便設施關閉後仍將在社區計劃中繼續生存，反應品牌對恢復世界自然環境與對氣候危機努力的部份成果，並在5月30日至6月1日共三日，開放公眾預約參觀。

事實上，漂浮草皮也屬於由歷史皇家宮殿組織（Historic Royal Palaces）支持的「Superbloom」花園景觀的一部份，透過沉浸式、將倫敦塔環繞的盛大花卉裝置，要向英女王的登基，以繁盛的芬芳與生機致意。同時Superbloom在倫敦塔的入口再有由數位藝術家Jon Emmony打造的Burberry藝術牆，他從伊莉莎白時代的繡幃與織品得到啟發，打造出一方理想的烏托邦，並藉此鼓勵新世代，以想像力持續探索世界的無限可能。