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萬人力薦！音樂劇「苦魯人生」臺南、竹北場好評開賣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
音樂劇「苦魯人生」2022年盛大在台巡迴演出，用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水。圖／刺點創作工坊提供
音樂劇「苦魯人生」2022年盛大在台巡迴演出，用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水。圖／刺點創作工坊提供

由刺點創作工坊與聯合數位文創共同推出的音樂劇「幕後傳奇—苦魯人生」，全台巡迴在高雄、台中、新北獲得各界熱烈好評，歌手、演員還是 YouTuber 紛紛大力推薦，表示：「從頭到尾沒有一刻冷場」、「幕後的酸甜苦辣都演出來了」、「此生一定要買票欣賞」

「幕後傳奇—苦魯人生」用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，是刺點創作工坊給劇場人的一封情書，更是致敬各行各業基層人員與幕後英雄的誠心之作，非相關科系與產業的觀眾，能以易懂的方式了解劇場文化，康軒文教亦將本劇列入全國國中藝文教材。

五度加演的「苦魯人生」歷經十年打磨與升級，每一次加演都擄獲許多粉絲，驚艷又精彩的音樂和舞蹈，以及高潮迭起的劇情橋段，忠實呈現社會上的小人物心聲，在幽默又一針見血的故事當中，用笑聲療癒每一位觀眾，是近年最受觀眾喜愛的中文原創音樂劇之一，除了觀眾驚呼：「媲美百老匯的娛樂性與音樂性」，亦稱讚：「療癒了生活的鬱悶和苦痛！」

「幕後傳奇—苦魯人生」下半年除了前往竹北外，更獲邀參與2022夏至藝術節，場場有驚喜、幕幕有歡呼，觀眾定能度過一段歡樂的看戲時光，享受藝術和娛樂的視聽饗宴。

「幕後傳奇—苦魯人生」

▌演出場次

臺南市新營文化中心演藝廳 ➠08/13-14

新竹縣政府文化局演藝廳 ➠08/20-21

▌領銜主演：張稜、林玟圻（C2）、蔡邵桓、賴玟君、李曼、尹仲敏等

⠀⠀

▌劇情介紹⠀

「台上三分鐘，台下忙到瘋」他們就是劇場幕後人員Crew，一齣即將上演的舞台劇狀況百出，迷糊又熱血的菜鳥Crew，要如何一次次化危機為轉機？小人物的神救援就此超展開！驚喜不斷、高潮迭起，顛覆你對舞台劇的想像，以爆笑mix感動的荒誕療癒，向各行業的無名英雄致敬！

▌購票請洽 udn售票網

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