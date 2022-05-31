威士忌愛上貴腐酒！魁列奇27年蘇玳桶全球限量1884瓶

「斯貝賽區的壞小子」魁列奇酒廠，繼推出有史以來商業販售裝瓶最高年份41年單一麥芽威士忌後，總代理大盛酒品接續推出魁列奇27年蘇玳桶熟成單一麥芽蘇格蘭威士忌，全球限量1884瓶，建議零售價21,800元，為國際威士忌大賽年度最佳首席調酒師 Stephanie MacLeod所臻選的「傑出桶陳（Exceptional Casks）」系列再添生力軍。

魁列奇「傑出桶陳」系列27年單一麥芽蘇格蘭威士忌，此次選用蘇玳貴腐酒桶熟成，蘇玳為法國波爾多葡萄酒產區的一個子產區，地處河畔，沿河產生的霧氣為需要「貴腐菌」的貴腐酒製作，提供了完美的地理條件。

蘇玳同時代表了波爾多產區的甜葡萄酒，是由產區內較稀有的白葡萄所製成，由皮薄的榭蜜雍（Sémillon）建構起酒體，而白蘇維儂（Sauvignon Blanc）明亮的酸度，則豐富了口感，使蘇玳貴腐酒成為上乘的甜點酒。

魁列奇27年單一麥芽蘇格蘭威士忌是首席調酒師Stephanie MacLeod精心挑選出六桶，在1993年4月13日入桶，先在重裝波本桶、重炙波本桶中熟成，然後在2019年7月31日再將酒液放至法國蘇玳貴腐酒桶中熟成快兩年。滿是熱帶水果香甜的魁列奇被放到蘇玳貴腐酒桶裡熟成後，疊上了貴腐酒帶來的熟成蜜桃、杏桃與絲滑奶油香草的風味，爆發性的口感完美地被蘇玳貴腐桶軟化了，只留下滿口的香甜，令人回味無窮。

於2019、2020、2021連續三年獲得IWC（International Whisky Competition）國際威士忌大賽的年度最佳首席調酒師（Master Blender of the Year）的Stephanie MacLeod，非常擅於利用不同的橡木桶熟成來提升酒廠原有的標誌性風味，並在不同酒廠的風格上添加更多不同橡木桶的風味。

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