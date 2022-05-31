梵克雅寶幸運草收服詹皇 與F1傳奇漢米爾頓合影藏亮點

F1七屆世界冠軍路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）在週末的摩納哥GP賽後，與正在歐洲度假中的「詹皇」勒布朗詹姆士（Lebron James）相聚，兩大運動傳奇巨星留下搭肩合照。不過令人意外的是，人高馬大的詹皇，除了配戴他曾經代言的愛彼表、以及時尚人士人人必備的卡地亞LOVE手環，手上還堆疊配戴了多條法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典幸運草Alhambra手環。

四葉草圖騰在1920年代首次出現於世家檔案中，多年來與木製符身護、吊飾及和藹的仙子等其他幸運符號都一直是梵克雅寶最喜愛的設計素材。1968年，梵克雅寶創作出第一款Alhambra長項鍊。項鍊共裝飾了20枚四葉幸運圖騰，採用雕琢為皺褶型的黃K金製成，並以金質圓珠鑲邊。這個象徵幸運美好的設計旋即風靡全球，也成為品牌的代表作，摩納哥王妃葛瑞絲凱莉（Grace Kelly）就是其中最有名的粉絲。如今不僅詹皇，包括Cardi B等嘻哈名人也都也被圈粉，可見經典設計的雋永魅力。 Vintage Alhambra手鍊，5枚墜飾鑲嵌虎眼石。圖／梵克雅寶提供 Vintage Alhambra手鍊，5枚墜飾鑲嵌縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供 卡地亞LOVE系列玫瑰金手環，玫瑰K金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供