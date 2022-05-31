盤點坎城紅毯 最時髦的不對稱耳環和耳扣

坎城影展甫落幕，盤點紅毯上許多令人難忘的穿搭，近年來流行的不對稱耳環和耳扣，是許多女明星想要展現個性多過於奢華的時候會選擇配戴的珠寶。被稱為「時尚仙人」的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）在出席她所主演的電影《三千年的渴望》（Three Thousand Years of Longing）紅毯首映，就配戴了香奈兒珠寶的單邊不對稱耳環搭配長洋裝亮相，貫徹她大膽不流俗的穿搭哲學。

法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）在電影《Les amandiers》（Forever Young）首映紅毯上，配戴了卡地亞（Cartier）的垂墜鑽石耳環搭配她所代言的巴黎世家（Balenciaga），不過她加了一個立體美洲豹造型的耳扣，讓本來完美優雅但有點單調的造型多了一個活潑的亮點。