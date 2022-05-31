快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

盤點坎城紅毯 最時髦的不對稱耳環和耳扣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
許多女星選擇配戴不對稱的造型耳環和耳扣登上本屆坎城影展紅毯。圖／蕭邦、香奈兒提供、摘自IG
許多女星選擇配戴不對稱的造型耳環和耳扣登上本屆坎城影展紅毯。圖／蕭邦、香奈兒提供、摘自IG

坎城影展甫落幕，盤點紅毯上許多令人難忘的穿搭，近年來流行的不對稱耳環和耳扣，是許多女明星想要展現個性多過於奢華的時候會選擇配戴的珠寶。被稱為「時尚仙人」的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）在出席她所主演的電影《三千年的渴望》（Three Thousand Years of Longing）紅毯首映，就配戴了香奈兒珠寶的單邊不對稱耳環搭配長洋裝亮相，貫徹她大膽不流俗的穿搭哲學。

法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）在電影《Les amandiers》（Forever Young）首映紅毯上，配戴了卡地亞（Cartier）的垂墜鑽石耳環搭配她所代言的巴黎世家（Balenciaga），不過她加了一個立體美洲豹造型的耳扣，讓本來完美優雅但有點單調的造型多了一個活潑的亮點。

要說到造型耳扣穿搭達人，活躍於美國獨立製片界的瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）。近年來一直保持短髮造型的她，擁有不只一個耳洞，往往堆疊多款同系列但不同款式的耳環亮相，例如今年坎城在《無辜者》（L’Innocent）和《分手的決心》的首映紅毯上，她都在原本的蕭邦鑽石耳環之上，在耳骨邊又再多配戴了一個蕾絲造型的耳針耳環，讓中規中矩的黑色禮服和鑽石珠寶，瞬間變得充滿魅力。

伊莎貝雨蓓配戴卡地亞珠寶亮相第75屆坎城影展電影《Les amandiers》首映紅毯。圖／摘自IG @isabelle.huppert
伊莎貝雨蓓配戴卡地亞珠寶亮相第75屆坎城影展電影《Les amandiers》首映紅毯。圖／摘自IG @isabelle.huppert
蒂妲史雲頓配戴香奈兒高級珠寶出席她所主演的電影《三千年的渴望》於第75屆坎城影展舉辦的首映紅毯。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓配戴香奈兒高級珠寶出席她所主演的電影《三千年的渴望》於第75屆坎城影展舉辦的首映紅毯。圖／香奈兒提供
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《分手的決心》電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《無辜者》電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
瑪姬葛倫霍配戴蕭邦耳環出席第75屆坎城影展《無辜者》電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
伊莎貝雨蓓配戴的卡地亞美洲豹造型耳扣設計草圖。
伊莎貝雨蓓配戴的卡地亞美洲豹造型耳扣設計草圖。
伊莎貝雨蓓配戴的卡地亞鑽石耳環。
伊莎貝雨蓓配戴的卡地亞鑽石耳環。

鑽石 珠寶 電影

延伸閱讀

MIKIMOTO無限可能 ANGIE安吉自由揮灑

貝拉哈蒂德「空氣瀏海」復古風席捲坎城 不火辣也搶鏡

雪白肌簡直會反光！IU坎城閉幕紅毯宛如仙女下凡

靠淡妝扳回一城！伊萊雯紅毯被「嫌老」登封雪恥　酷妹「麥克絲」紅毯私服超會穿強壓女主角

相關新聞

老屋大作戰／設計在細節用心裡 在40年老屋構築簡明生活

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

與自然和諧共好的波蘭生態住宅 以整座倒斜45度的屋頂結合植栽和太陽能板

在全球生態建築理論思潮方興未艾的大背景下，兼具舒適與健康的「生態住宅」是許多建築師致力追求的目標，其運用了專業的建築知識，將環境學、生態學、地理學等多門學科綜合的成果，薈萃出人類與大自然和諧共生的建築，同時亦能適應經濟發展、顧及人類生活需求和環保永續。

設計逛大街／跳進閃耀珍奶的異想奇境——樺達奶茶高雄美術館概念店

從早年在公車站旁販售的茶飲店，到後來「來高雄必喝」的奶茶事業，擴展到全國的「樺達奶茶」品牌，在北高雄的美術館概念店以當代的空間，解構奶茶、茶葉與珍珠的茶飲元素，不同於以往傳統的茶飲商空，帶給客人們視覺與味覺上不同的滋味。

西班牙絕美藝廊 寓藝術於歷史遺跡

梅諾卡島（Menorca）是地中海西部一島嶼，位處馬略卡島東北，屬西班牙巴利阿里群島的第二大島。

盤點坎城紅毯 最時髦的不對稱耳環和耳扣

坎城影展甫落幕，盤點紅毯上許多令人難忘的穿搭，近年來流行的不對稱耳環和耳扣，是許多女明星想要展現個性多過於奢華的時候會選...

「進擊的巨人展FINAL」8大展區 今夏新光三越A11上場

「進擊的巨人展FINAL」將於6月25日起於新光三越台北信義新天地A11展開為期近2個月的展期，該展主打移植日本展最精華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。