快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CITIZEN重新詮釋經典表款 復古韻味讓人難以抗拒

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
依波路表新款復古系列表，靈感源自於品牌在70年代創作過的一款帶有八角型表殼的腕表。圖／瑞得利提供
依波路表新款復古系列表，靈感源自於品牌在70年代創作過的一款帶有八角型表殼的腕表。圖／瑞得利提供

回顧往昔經典設計，是近年鐘表市場的熱門趨勢，雋永經得起時間考驗的款式，無論在何時推出都會受到消費者喜愛。觀察這樣現象的CITIZEN重新讓60年代風靡一時的Crystal Seven（C7）系列表款回歸，以現代手法重新詮釋，上市之後反應不俗，成為了品牌入門價格機械表的首選。

CITIZEN的C7系列腕表，最大特色就是把星期顯示窗，放置於12點鐘的正下方，特殊的表盤排列讓視覺更加對稱。而且星期窗還是特殊的七邊型，再次地呼應了系列名稱。今年新新的C7表款，不僅保留境上述的經典特色之外，還反映市場的需求，將表徑放大到40毫米，搭配箱型玻璃鏡面、立體金屬時標與十字準心線條充滿復古韻味。CITIZEN還賦予暮光綠以及水銀藍的配色，讓表款在洗鍊的魅力中，又多了幾分現代與俐落感。

來自瑞士的依波路表（Ernest Borel）也同樣在這季曝光復古系列表款，靈感源自於品牌在70年代創作過的一款帶有八角型表殼的腕表。於是，Ernest Borel承襲特殊的「八角型」概念，但加入符合現代審美的線條修飾，呈現出圓潤中帶有稜角的外觀，十分別致。品牌還在表盤上，刻畫了如同地球經緯線的設計，並點綴橄欖狀的時標。呼應經典的一體式的表殼，充分凸顯懷舊感，但不同於過去的石英機芯，Ernest Borel讓這款表搭載了自動上鍊機芯，讓擁護機械表的消費者也難以抗拒。

依波路表復古系列N0404G0B-MS6S腕表，精鋼表殼、表鍊，約30,600元。圖／瑞得利提供
依波路表復古系列N0404G0B-MS6S腕表，精鋼表殼、表鍊，約30,600元。圖／瑞得利提供
CITIZEN C7系列NH8391-51X腕表，精鋼表殼、表鍊，10,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN C7系列NH8391-51X腕表，精鋼表殼、表鍊，10,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN C7系列NH8391-51L腕表，精鋼表殼、表鍊，10,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN C7系列NH8391-51L腕表，精鋼表殼、表鍊，10,800元。圖／CITIZEN提供

品牌 腕表 瑞士

延伸閱讀

微型化抽象藝術大師傑作！寶格麗 x 王衍成限量腕表

瞄準解封跑透透？金秀賢旅遊大揭密 最想去這騎單車

郭婞淳ig秀美照 舉重女神變身「香肩兒」

高峰連線！萬寶龍 X 登山家Nimsdai Purja二刷世界紀錄

相關新聞

與自然和諧共好的波蘭生態住宅 以整座倒斜45度的屋頂結合植栽和太陽能板

在全球生態建築理論思潮方興未艾的大背景下，兼具舒適與健康的「生態住宅」是許多建築師致力追求的目標，其運用了專業的建築知識，將環境學、生態學、地理學等多門學科綜合的成果，薈萃出人類與大自然和諧共生的建築，同時亦能適應經濟發展、顧及人類生活需求和環保永續。

設計逛大街／跳進閃耀珍奶的異想奇境——樺達奶茶高雄美術館概念店

從早年在公車站旁販售的茶飲店，到後來「來高雄必喝」的奶茶事業，擴展到全國的「樺達奶茶」品牌，在北高雄的美術館概念店以當代的空間，解構奶茶、茶葉與珍珠的茶飲元素，不同於以往傳統的茶飲商空，帶給客人們視覺與味覺上不同的滋味。

西班牙絕美藝廊 寓藝術於歷史遺跡

梅諾卡島（Menorca）是地中海西部一島嶼，位處馬略卡島東北，屬西班牙巴利阿里群島的第二大島。

「進擊的巨人展FINAL」8大展區 今夏新光三越A11上場

「進擊的巨人展FINAL」將於6月25日起於新光三越台北信義新天地A11展開為期近2個月的展期，該展主打移植日本展最精華...

打仔全部站出來 Red Bull打擊狂人第三屆大魯閣開打！

棒球最大的樂趣之一就在於打擊。當身體扭動、球棒飛舞、棒球發出清脆聲響並向遠方飛去是無數職業或業餘棒球愛好者樂此不疲的感動...

百貨、OUTLET年中優惠整理包 夏日裝備趁機入手

百貨年中優惠啟動，新光三越與微風主力放在自家百貨電商，分別推出「618寵粉節」與線上年中慶。遠東百貨「卡好康」、統一時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。