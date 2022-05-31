CITIZEN重新詮釋經典表款 復古韻味讓人難以抗拒

回顧往昔經典設計，是近年鐘表市場的熱門趨勢，雋永經得起時間考驗的款式，無論在何時推出都會受到消費者喜愛。觀察這樣現象的CITIZEN重新讓60年代風靡一時的Crystal Seven（C7）系列表款回歸，以現代手法重新詮釋，上市之後反應不俗，成為了品牌入門價格機械表的首選。

CITIZEN的C7系列腕表，最大特色就是把星期顯示窗，放置於12點鐘的正下方，特殊的表盤排列讓視覺更加對稱。而且星期窗還是特殊的七邊型，再次地呼應了系列名稱。今年新新的C7表款，不僅保留境上述的經典特色之外，還反映市場的需求，將表徑放大到40毫米，搭配箱型玻璃鏡面、立體金屬時標與十字準心線條充滿復古韻味。CITIZEN還賦予暮光綠以及水銀藍的配色，讓表款在洗鍊的魅力中，又多了幾分現代與俐落感。