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募資狂銷上萬件 O5PRO奇異長褲、POLO衫 迎夏穿出乾爽透氣

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣潮濕多雨，悶熱氣候導致通勤上班、外出活動都很容易汗流浹背、汗臭明顯。不管是上衣還是下著，很常會因悶熱天氣而有不適感，而O5PRO為此推出吸臭、降溫、防潑又舒適的「奇異POLO」、「奇異長褲」。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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暑氣全消！奇異POLO一穿降溫3度

歷經9個月開發，邀請超過100位舊客戶協助體驗並提供回饋，根據不同情境測試的回饋內容，重複進行樣布修正、測試、及版型調整，成功研發且設計出這件－吸臭．降溫．防潑又舒適的奇異POLO。奇異POLO所使用的石墨烯紗線具有超高導熱特性，可快速將熱能均勻分散 、減少熱度的累積，不僅給您降溫效果；也會依環境溫度吸放熱能，讓您在任何環境都有最舒適的穿著溫度。

突破業界普遍使用雙面防潑而導致的內層悶熱感，奇異POLO使用「慢速」的斜桶單面印刷，雖然成本較高，製作工時也比一般多3倍，但讓防潑效果更完美、更持久，不同於一般市面上洗過3-4次後，功能就開始減退的防潑上衣。屢創募資銷售佳績，奇異POLO在台灣和日本募資超過10000件，創下POLO單品銷售王，目前有.設計推出獨家優惠 999元, 數量和款式有限。詳情請看活動頁

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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極佳彈性！奇異長褲穿出舒適輕便

歷經12個月開發，奇異長褲使用獨家同心圓複合涼感彈力紗，在彈力紗線外圈採螺旋式包覆著涼感紗，不僅帶來最大面積皮膚接觸範圍的穩定涼感能力，也幫助穩定體溫，夏天不僅涼爽，濕冷的冬天依舊快乾，讓你室內室外都舒適！奇異長褲保留皮帶固定環，符合上班的正式西裝筆挺穿著需求，但在腰身兩側加入寬版鬆緊帶設計，可延伸腰圍 1-2 吋，不僅可更符合身形，還帶給你更舒適的穿著體驗。

除了一般長褲都有的兩側大口袋及臀部後方兩側的口袋，奇異長褲在大腿左右兩側再加入兩個「隱藏拉鍊式」長形口袋，可以更安全的保護手機、皮夾、鑰匙等重要隨身物品。右後方口袋保持慣有的開放式口袋，但在左後方屁股口袋，加上拉鍊，不論是跑步、騎車、上廁所都可以完美保護拉鍊內的物品不會掉出。

奇異長褲在2021年募資熱銷4000件，廣受好評，有.設計推出優惠活動，詳情請看活動頁

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