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打仔全部站出來 Red Bull打擊狂人第三屆大魯閣開打！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
棒球最大的樂趣之一就在於打擊。當身體扭動、球棒飛舞、棒球發出清脆聲響並向遠方飛去是無數職業或業餘棒球愛好者樂此不疲的感動。圖 / Red Bull提供
棒球最大的樂趣之一就在於打擊。當身體扭動、球棒飛舞、棒球發出清脆聲響並向遠方飛去是無數職業或業餘棒球愛好者樂此不疲的感動。圖 / Red Bull提供

棒球最大的樂趣之一就在於打擊。當身體扭動、球棒飛舞、棒球發出清脆聲響並向遠方飛去是無數職業或業餘棒球愛好者樂此不疲的感動。Red Bull宣布將舉辦第三屆「打擊狂人」（Batting Mania）活動，除了邀請全台棒球愛好者共襄盛舉，複賽前10名選手還可獲得中華職棒冠軍賽之旅兩張，好康double。

只要年滿16歲以上，並可參加全台共9間的大魯閣棒壘球打擊場參與預賽，參賽者可先於網路報名，並在各大魯閣打擊店家現場報名參賽，報名完成後將獲得打擊券暨大魯閣摸彩券一張，以及Red Bull一罐，而各場地前三名則將晉級7月30日於台中的複賽。

值得一提的是，今年除了是第三屆賽事，也是首度與中華職棒明星賽合作，大賽冠軍將可獲得中華職棒冠軍賽之旅，包含兩位的交通與入場門票。初賽已由5月中旬開始，直至6月26日為止，詳情可洽詢Red Bull活動官方網站。

只要年滿16歲以上，並可參加全台共9間的大魯閣棒壘球打擊場參與預賽，參賽者可先於網路報名，並在各大魯閣打擊店家現場報名參賽。圖 / Red Bull提供
只要年滿16歲以上，並可參加全台共9間的大魯閣棒壘球打擊場參與預賽，參賽者可先於網路報名，並在各大魯閣打擊店家現場報名參賽。圖 / Red Bull提供
Red Bull宣布將舉辦第三屆「打擊狂人」（Batting Mania）活動，除了邀請全台棒球愛好者共襄盛舉，複賽前10名選手還可獲得中華職棒冠軍賽之旅兩張，好康double。圖 / Red Bull提供
Red Bull宣布將舉辦第三屆「打擊狂人」（Batting Mania）活動，除了邀請全台棒球愛好者共襄盛舉，複賽前10名選手還可獲得中華職棒冠軍賽之旅兩張，好康double。圖 / Red Bull提供

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