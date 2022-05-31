百貨、OUTLET年中優惠整理包 夏日裝備趁機入手

百貨年中優惠啟動，新光三越與微風主力放在自家百貨電商，分別推出「618寵粉節」與線上年中慶。遠東百貨「卡好康」、統一時代百貨連續兩年年中都攜手高雄夢時代購物中心，同步推出「超給利」，加上誠品生活年中慶、大江購物中心與三井OUTLET年中優惠紛紛在6月啟動，迎接即將到來的端午連假與初夏新品上市買氣。

遠東百貨

遠百「卡好康」檔期即日起至6月6日聯手九大銀行聯手，百貨服飾單筆刷滿3,500元送350元十足抵用券，名品當日單筆刷滿5,000元送500元十足抵用券，精品當日單筆刷滿10,000元送400元十足抵用券，依此類推，回饋無上限。6月7日至6月22日攜手八大銀行，全館當日單筆刷滿5,000分六期送200元十足抵用券，每卡每日限換一份，不累贈，限量送完為止。

skm online

新光三越skm online「618寵粉節」6月2日至6月9日天天推出夯品限時搶購，會員獨享優惠包括6月2日至6月8日全站滿5,000現抵300；6月2日起活動期間於skm online每一筆消費、全站不限消費金額，即可抽價值15,980元的SONY PlayStation 5和價值15,900元的LGCordZero A9吸塵器。即日起skm online凡註冊新會員即可獲得100元折價券，全站滿500元即可使用。

BREEZEONLINE

BREEZEONLINE微風精品線上年中慶即日起至6月20日推出三波優惠，首波至6月9日服飾精品、春夏新品輸碼「JUN01」享8.5折；6月10 日至6月16日活動期間輸碼「JUN02」享9折外，使用LINE購物還另享額外5%點數回饋；6月17日至6月20日輸碼「JUN03」享國際精品8.5折，加碼家電類消費滿5,000元贈送2500點。

統一時代、夢時代

統一時代百貨攜手高雄夢時代購物中心，6月2日到6月15日北高同步推出「超給利」，全館指定櫃位消費滿6,000元送1,200元，內含全館指定滿2,000送200及持icash2.0或icashPay滿6,000加送600。首四日6月2日至6月5日持icashPay綁定統一時代台北店聯名卡消費滿6,000再加送100，再搭配兩波段卡友禮活動，最高回饋高達23%。活動期間，持統一時代台北店聯名卡可享指定餐飲天天8.8折優惠。

誠品生活

誠品生活年中慶6月1日起登場，信義店戶外廣場6月3日至6月5日攜手逾50家台灣品牌、限時3天推出expo「肖年頭家夢想市集」，誠品生活年中慶6月1日起首6日全館推出滿千送百，誠品生活南西、信義店、松菸店滿5,000元送全館抵用券500元；誠品生活西門店、武昌店滿5,000元700元；誠品生活站前店、板橋店、新板店消費滿3,000元送300元。會員只要登入誠品人App，每筆消費不限金額即可獲得一次抽獎資格，月月抽出Apple iMac及8,800元誠品零用金；6月1日至7月5日年中慶期間單筆消費滿千，還能再抽高雄洲際酒店雙人住宿券&英式下午茶組。

大江購物中心

大江購物中心6月2日至26日推出「High狂歡祭」，App會員活動期間優惠包括：全館指定店櫃當日累積消費滿4,500元送350元，UNIQLO當日單筆滿3,000元送200元電子現金券。大江玉山聯名卡友期間消費滿999元即可獲得200元電子現金券，回饋超過20%，且聯名卡友獨享全館指定櫃滿6,000元加送100元、全館餐飲當日單筆滿千加送120元。因應疫情，消費者可以電話連線方式，由專櫃人員親自解說商品、協助訂購結帳，選擇要到購物中心取貨或宅配到府，活動期間同享全館滿額送優惠。

三井OUTLET

MITSUI OUTLET PARK 6月3日至6月26日舉辦「超值折扣慶」，林口、台中港、台南三店夏季優惠4折起，首十日6月3日至6月12日加碼推出「雙會員感謝祭」，App會員活動期間除了購物享點數2倍送外，指定日期三店各有限量滿千折百抵用券可領取。此外，針對2星等以上App會員凡出示App畫面，靠櫃GAP、A&F、Hollister、The Body Shop、Urban Research等櫃除可享不限金額9折起外，品牌再加贈靠櫃禮或滿額禮。活動期間單筆消費每滿2,000元，6月26前可抽OSIM沙發小天后，6月12日前再加碼抽iPhone新款綠色iPhone 13(128G）。