奶茶控注意！85 Cafe APP全新上架「奶茶買5送1」

85 Cafe APP跨店取功能繼咖啡和蛋糕後，再度新增奶茶跨店取，6/1起，除了咖啡、蛋糕以外，還能選購大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶，不論冷熱，優惠全部買五送一。

85ºC表示，85 Cafe APP會員數目前已超過82萬人，過去從會員累積消費點數兌換優惠券，到電子錢包結帳，線上點餐、外帶，APP功能不斷擴大，目前於線上購買咖啡品項，優惠買十送三、有四種蛋糕兌換券，包含389元（可換390~400元蛋糕）、418元（可換419~430元蛋糕）、439元（可換440~450元蛋糕）和569元（可換570~590元蛋糕），以上皆可在門市現場兌換該票券中指定價格帶之蛋糕（外島門市不適用），或是補差額加價換購門市架上整膜蛋糕。

此外，85 Cafe APP跨店取再增奶茶品項，6/1早上10點起，包括大杯鮮奶茶原價60元，和大杯英式奶茶原價45元，不論冷熱全部買五送一(限同品項)，最低平均一杯不到38元。