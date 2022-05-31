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7-ELEVEN攜手紫艷餐廳推3款鮮食新品 「星級饗宴」神還原摘星名店美饌

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN「星級饗宴」首度從中式餐點延伸至西式料理，特別邀請國際五星飯店旗下紫艷餐廳許政堂主廚監製，因應季節推出3款私房料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」首度從中式餐點延伸至西式料理，特別邀請國際五星飯店旗下紫艷餐廳許政堂主廚監製，因應季節推出3款私房料理。圖／7-ELEVEN提供

超商攜手星級飯店推鮮食再添新陣容！7-ELEVEN「星級饗宴」聯名鮮食系列首度從中式餐點延伸至西式料理，特別邀請國際五星飯店旗下紫艷餐廳許政堂主廚監製，並因應季節推出3款私房料理，品項包含輕食飯捲、適合當正餐的筆管麵、還有健康又清爽的沙拉，讓民眾不管是外出工作還是宅家防疫，都可以就近外帶、輕鬆享用星級美食。

7-ELEVEN「星級饗宴」品牌旗下目前共有超過10款人氣聯名鮮食，至今已突破1,300萬人次購買，更曾創下系列商品帶動相關業績最高成長5成以上的銷售紀錄。瞄準喜愛嚐鮮的年輕客群，本次與紫艷餐廳許政堂主廚合作監製，除採用有別以往的高級食材，製程上也有不少新挑戰，舉例來說，7-ELEVEN首度以墨西哥捲餅為概念推出「紫艷-法式白醬雞肉蘑菇飯捲」由主廚研製獨家配方，開發出具有奶油香氣的墨西哥餅皮，經過高溫烘烤後呈現炙烤感，包裹適量米飯和直火炙烤雞肉及起司，口感豐富挑戰超商鮮食新食感。

餐點調味上，飯捲與筆管麵均使用西式料理當中常見的法式白醬，加入不同風味起司熬煮，另一款「紫艷-黑松露燻腸筆管麵」更選用切達、摩札瑞拉、帕瑪森3種起司特製奶油白醬，展現濃郁綿密香醇風味，佐以義大利黑松露醬，呈現畫龍點睛的味蕾享受。此外，「紫艷活力能量沙拉」加入了有超級食物之稱的「鷹嘴豆」、「紅藜麥」，搭配舒肥低溫製程的雞胸肉，整份提供多種優質蛋白質，搭配主廚特調「柚子醋醬」，呈現清爽無負擔的酸甜風味，絕對是夏季消暑開胃聖品。

7-ELEVEN也將於900間門市打造全新「星級饗宴」鮮食專區，運用2層貨架空間陳列，以鮮明的橘色燈箱招牌，提高視覺印象，讓消費者更輕鬆選購、品味奢華星級料理。

7-ELEVEN「星級饗宴」攜手紫艷餐廳再創跨界聯名，五星名廚私房西餐上桌，3款鮮食新品皆百元有找。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」攜手紫艷餐廳再創跨界聯名，五星名廚私房西餐上桌，3款鮮食新品皆百元有找。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN後續預計於900間門市打造全新「星級饗宴」鮮食專區，運用2層貨架空間陳列，以鮮明的橘色燈箱招牌，提高視覺印象，更方便消費者鎖定目標選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN後續預計於900間門市打造全新「星級饗宴」鮮食專區，運用2層貨架空間陳列，以鮮明的橘色燈箱招牌，提高視覺印象，更方便消費者鎖定目標選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN後續預計於900間門市打造全新「星級饗宴」鮮食專區，運用2層貨架空間陳列，以鮮明的橘色燈箱招牌，提高視覺印象，更方便消費者鎖定目標選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN後續預計於900間門市打造全新「星級饗宴」鮮食專區，運用2層貨架空間陳列，以鮮明的橘色燈箱招牌，提高視覺印象，更方便消費者鎖定目標選購。圖／7-ELEVEN提供

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