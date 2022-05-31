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微型化抽象藝術大師傑作！寶格麗 x 王衍成限量腕表
旅法藝術家王衍成（Wang Yan Cheng）擷取東西方藝術創作的精華，是當代藝術中抒情抽象藝術運動的先鋒人物。他出生於1960年、於90年代在國際畫壇嶄露頭角，擅長運用油彩層層堆疊的方式繪製巨幅畫作，並再將水彩點綴在具有紋理的畫布上，呈現斑斕色彩、呈現「意料之外，掌握之中」鮮明對比的作品。
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）特地與王衍成攜手，推出全球限量8只Octo Roma Naturalia x王衍成系列腕表。寶格麗以搭載BVL 206鏤空陀飛輪機芯的44毫米Octo Roma系列黑色噴砂處理鈦金屬腕表作為王衍成的畫布，並共同甄選8幅原創繪畫作品等比例縮小，在黑色縞瑪瑙薄片上重現大師畫作，再無縫嵌入尺寸僅31.5 × 31.5毫米的BVL 206機芯中。每一枚腕表均鐫刻法文「Pièce Unique」字樣，意即獨一無二作品。
這驚人的細緻藝術，以寶格麗於2021年推出全新Octo Roma Naturalia系列時所開發出的技術為基礎。Octo Roma Naturalia腕表以縞瑪瑙及孔雀石等寶石點綴BVL 206鏤空陀飛輪機芯。沒有表橋的飛行陀飛輪以及結構規整的鏤空機芯為容納多種材質、圖案與作品提供充裕空間，中層表殼鑲嵌的縞瑪瑙，純黑色調增強了「畫布」的深邃感，在機芯內部形成鮮明反差的色彩，腕表表背也呈現出縞瑪瑙所固有的純黑特質，體現王衍成的藝術本質。「在我身為藝術家的生命與行為之中，是不存在疆界與限制的。如同空氣中融合的各種能量，或是融於水的顏料一樣，一切隨著時間留下痕跡，」王衍成說。
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