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微型化抽象藝術大師傑作！寶格麗 x 王衍成限量腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Octo Roma Naturalia x王衍成限量系列腕表製作過程。圖／寶格麗提供
Octo Roma Naturalia x王衍成限量系列腕表製作過程。圖／寶格麗提供

旅法藝術家王衍成（Wang Yan Cheng）擷取東西方藝術創作的精華，是當代藝術中抒情抽象藝術運動的先鋒人物。他出生於1960年、於90年代在國際畫壇嶄露頭角，擅長運用油彩層層堆疊的方式繪製巨幅畫作，並再將水彩點綴在具有紋理的畫布上，呈現斑斕色彩、呈現「意料之外，掌握之中」鮮明對比的作品。

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）特地與王衍成攜手，推出全球限量8只Octo Roma Naturalia x王衍成系列腕表。寶格麗以搭載BVL 206鏤空陀飛輪機芯的44毫米Octo Roma系列黑色噴砂處理鈦金屬腕表作為王衍成的畫布，並共同甄選8幅原創繪畫作品等比例縮小，在黑色縞瑪瑙薄片上重現大師畫作，再無縫嵌入尺寸僅31.5 × 31.5毫米的BVL 206機芯中。每一枚腕表均鐫刻法文「Pièce Unique」字樣，意即獨一無二作品。

這驚人的細緻藝術，以寶格麗於2021年推出全新Octo Roma Naturalia系列時所開發出的技術為基礎。Octo Roma Naturalia腕表以縞瑪瑙及孔雀石等寶石點綴BVL 206鏤空陀飛輪機芯。沒有表橋的飛行陀飛輪以及結構規整的鏤空機芯為容納多種材質、圖案與作品提供充裕空間，中層表殼鑲嵌的縞瑪瑙，純黑色調增強了「畫布」的深邃感，在機芯內部形成鮮明反差的色彩，腕表表背也呈現出縞瑪瑙所固有的純黑特質，體現王衍成的藝術本質。「在我身為藝術家的生命與行為之中，是不存在疆界與限制的。如同空氣中融合的各種能量，或是融於水的顏料一樣，一切隨著時間留下痕跡，」王衍成說。

藝術家王衍成 (Wang Yan Cheng) 作品。圖／寶格麗提供
藝術家王衍成 (Wang Yan Cheng) 作品。圖／寶格麗提供
藝術家王衍成 (Wang Yan Cheng) 作品。圖／寶格麗提供
藝術家王衍成 (Wang Yan Cheng) 作品。圖／寶格麗提供
Octo Roma Naturalia x王衍成限量系列腕表製作過程。圖／寶格麗提供
Octo Roma Naturalia x王衍成限量系列腕表製作過程。圖／寶格麗提供
知名旅法華裔藝術家王衍成 (Wang Yan Cheng) 。圖／寶格麗提供
知名旅法華裔藝術家王衍成 (Wang Yan Cheng) 。圖／寶格麗提供
Octo Roma Naturalia x王衍成限量系列腕表，約570萬元，全球限量發行8只。圖／寶格麗提供
Octo Roma Naturalia x王衍成限量系列腕表，約570萬元，全球限量發行8只。圖／寶格麗提供
知名旅法華裔藝術家王衍成 (Wang Yan Cheng) 。圖／寶格麗提供
知名旅法華裔藝術家王衍成 (Wang Yan Cheng) 。圖／寶格麗提供

腕表 藝術家 義大利

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