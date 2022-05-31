+1元送原萃綠茶！必勝客3款「紙包低碳餐」上桌

了解現代人追求低卡、低碳的飲食需求，「必勝客Pasta Hut」規劃「天菜養成計畫」，推出「炙烤起司嫩雞、炙烤起司松阪豬、炙烤起司雙拼」等3款紙包低碳餐，標榜每款的碳水化合物含量低於60公克、熱量低於600大卡。為慶祝新品上市，透過PK雙饗卡APP購買，還可享「原萃綠茶」的1元加價優惠。

必勝客Pasta Hut此次推出的紙包低碳餐，宣稱顛覆民眾對於健康餐的想像，透過獨家紙包封烤技術，鎖住食材精華。「炙烤起司嫩雞」、「炙烤起司松阪豬」分別以雞胸與松阪豬為主角，搭配上帕瑪森起司，還有地瓜、玉米筍、花椰菜、紅椒等爽脆時蔬，適合減脂時期或想吃得健康的民眾。同步推出的「炙烤起司雙拼」，則是一次就能品嚐到兩種主食的滋味。