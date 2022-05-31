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百貨電商參戰618 滿5000現抵300、國際精品8.5折到手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越電商平台skm online慶祝開站一周年6月2日起推出「618寵粉節」。圖／新光三越提供
新光三越電商平台skm online慶祝開站一周年6月2日起推出「618寵粉節」。圖／新光三越提供

疫情衝擊人流，百貨電商成為疫情期間救援業績的一大管道。新光三越電商平台skm online慶祝開站一周年，6月2日起推出「618寵粉節」，超過1萬項商品新上架，首8日天天有限時搶購夯品。同時也有BREEZEONLINE微風精品線上年中慶登場參戰，國際精品享8.5折、HR赫蓮娜巨無霸獨家大禮包組現省萬元。

skm online「618寵粉節」6月2日至6月9日天天推出夯品限時搶購，包括6.2折的LANCOME超未來肌因賦活組；8.8折且獨家加贈周邊商品的Dyson Supersonic全新版抗毛躁吹風機、5.9折的虎牌日本製多功能微電腦電子鍋，以及全台限量iPhone 13 128G（粉色）、AirPods第三代等等。

skm online新進駐品牌包括日本潮流服飾「BEAMS」，BEAMS將在6月3日起推出獨家9折優惠。6月10日起，萊雅集團及高絲集團等美妝品牌也加入同慶行列，LANCOME、Kiehl’s、shu uemura推出最低5折起美妝超值組，DECORTE超微導全能修護精粹美力晶透組等獨家6.7折、ADDICTION水透癮防曬熱門組買大送小、KOSE夏日雪肌淨白組買一送四等。

新光三越skm online會員獨享優惠包括6月2日至6月8日全站滿5,000現抵300；6月2日起活動期間於skm online每一筆消費、全站不限消費金額，即可抽價值15,980元的SONY PlayStation 5和價值15,900元的LGCordZero A9吸塵器。即日起skm online凡註冊新會員即可獲得100元折價券，全站滿500元即可使用。

BREEZEONLINE微風精品線上年中慶即日起至6月20日推出三波優惠，首波至6月9日服飾精品、春夏新品輸碼「JUN01」享8.5折；6月10 日至6月16日活動期間輸碼「JUN02」享9折外，使用LINE購物還另享額外5%點數回饋；6月17日至6月20日輸碼「JUN03」享國際精品8.5折，加碼家電類消費滿5,000元贈送2500點。

BREEZEONLINE LOEWE Gate秋分綠小牛皮迷你肩背包配提花背帶61,000元，輸碼「JUN01」享8.5折。圖／微風提供
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BREEZEONLINE HR赫蓮娜巨無霸獨家大禮包組原價39,600元，特價24,995元。圖／微風提供
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skm online 6/6限定，Dyson Supersonic全新版抗毛躁吹風機HD08原價16,600元，特價14,600元，買即贈「原廠鐵架（市值4,000元）」。圖／新光三越提供
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