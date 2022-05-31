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瞄準解封跑透透？金秀賢旅遊大揭密 最想去這騎單車

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
金秀賢近日在一只釋出的訪談影片中大方公開他的「旅遊清單」，並配戴上MIDO的All Dial羅馬競技系列限量腕表，帥氣演繹。圖 / MIDO提供
金秀賢近日在一只釋出的訪談影片中大方公開他的「旅遊清單」，並配戴上MIDO的All Dial羅馬競技系列限量腕表，帥氣演繹。圖 / MIDO提供

全世界多半已解除國境限制，也讓旅遊的心情蓄勢待發。解禁之後你想去哪裡？身為瑞士鐘表品牌美度（MIDO）代言人的金秀賢，近日便在一只釋出的訪談影片中大方公開他的「旅遊清單」，並配戴上MIDO的「All Dial羅馬競技系列靈感源於建築20周年」限量腕表，帥氣演繹。

影片中金秀賢表示，一旦旅遊限制鬆綁後，古羅馬的競技場將是他最想前往參訪的建築，因為光從照片便能感受到它的宏偉氣魄，此外由於他喜歡沿著首爾漢江騎自行車，在雪梨港灣大橋騎腳踏車也是他的待辦事項之一，因而連結到MIDO另一表款：以雪梨港灣大橋為靈感的MIDO先鋒系列；而當被問到，假如要以三選一的台北地標入選台灣的代表性建築地標時，金秀賢並在「台北101」、圓山大飯店」、「臺北表演藝術中心」中，因為獲得全世界喜愛的夜景，推薦了台北101，也讓人更加憧憬，品牌會否在未來推出台北地標聯名款？值得期待。

美度（MIDO）的All Dial羅馬競技系列「靈感源於建築20周年」限量腕表，表款以古羅馬競技場為靈感，將建築物圓形的外觀、下凹式的結構，以鼓型的精鋼表殼巧妙捕捉；同時面盤中的外側刻度也讓人聯想到競技場中的環形走道、12個時標則像是競技場內的入場閘道。表款使用自動上鍊機芯並具備瑞士天文台認證，限量2,022只，訂價則約43,900元。

金秀賢表示，一旦旅遊限制鬆綁後，古羅馬的競技場將是他最想前往參訪的建築，因為光從照片便能感受到它的宏偉氣魄。圖 / MIDO提供
金秀賢表示，一旦旅遊限制鬆綁後，古羅馬的競技場將是他最想前往參訪的建築，因為光從照片便能感受到它的宏偉氣魄。圖 / MIDO提供
當被問到台灣的代表性建築地標時，金秀賢推薦了台北101，也讓人更加憧憬，品牌會否在未來推出台北地標聯名款？值得期待。圖 / MIDO提供（合成照）
當被問到台灣的代表性建築地標時，金秀賢推薦了台北101，也讓人更加憧憬，品牌會否在未來推出台北地標聯名款？值得期待。圖 / MIDO提供（合成照）
美度All Dial羅馬競技系列「靈感源於建築20周年」限量腕表，限量2,022只，訂價則約43,900元。圖 / MIDO提供
美度All Dial羅馬競技系列「靈感源於建築20周年」限量腕表，限量2,022只，訂價則約43,900元。圖 / MIDO提供

建築 羅馬 瑞士

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