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瑞士旅行通行證首次調降！飛達行程視訊健檢 大省旅費

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
飛達旅遊開辦「行程視訊健檢」。圖／飛達旅遊提供
飛達旅遊開辦「行程視訊健檢」。圖／飛達旅遊提供

國內疫情進入高原期，趨勢走向與病毒共存，雖然入境隔離政策尚未取消，但已有不少旅人前進歐洲，或者著手規劃暑期自助遊程，疫後旅行有更多不同以往的規定，很有可能買到無法成行的機票，或是到了機場才發現不符登機資格，GoByTrain飛達旅遊因此開辦「行程視訊健檢」，採一對一的方式，分享海外旅行最即時資訊。

飛達旅遊副總經理徐珮怡表示，過往許多旅遊達人會分享如何購買從香港出發飛往歐洲的促銷機票，自己再單買台北香港來回機票，但此時這樣的買法，很可能因小失大，因為機票沒有「一本票開立」，行李可能無法直掛最終目的地，抵達香港之後，也會被視為「入境」而非「轉機」，因而被迫要在香港隔離。

此外，旅客在返台前，也要特別留意在海外如何預約該國PCR檢測，也須密切關注航空公司與轉機國家/地區的疫苗與新冠肺炎相關規範是否有異動，購票後才發生的政策變化也會牽動航班更改，因而也要留意退票相關規定。

為了以上種種旅行變化，飛達旅遊開辦預約制的一對一「行程視訊健檢」，依據旅客需求提供機票、歐洲火車票、登山券、歐洲在地導覽、旅館挑選等建議，並為旅客順行程、依據歐洲自助旅行的專業知識，提供路線規劃上的實用建議，並同步於@GoByTrain的各社群平台提供「出國準備清單」供旅客參考。

飛達指出，目前瑞士、英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、盧森堡、奧地利、捷克、匈牙利、克羅埃西亞、希臘、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典等國，都已取消入境時的COVID-19相關限制，只需持有效簽證（持台灣護照入境歐洲免簽）和護照（至少有6個月效期）即可入境觀光；法國、德國、西班牙、葡萄牙等國，則是提交必要證明文件即可入境觀光免隔離，各國都已經國門大開迎接海外觀光客。

除了政府推動觀光，歐洲各國國鐵也推出了促銷價，遊客也可把握旅遊大復甦前最後促銷機會，預先購票。以英國全區火車通行證Britrail Pass為例，即推出85折優惠，最高可省下新台幣5,100元，旅行日期最晚可適用至2023年7月底。

瑞士旅行通行證Swiss Travel Pass，也是數十年來首次在年度票價的調整上不漲反降，降幅最大的是一個月內任選15天頭等艙成人票，價差為184瑞士法朗，相當於新台幣5,600元。

疫後旅行需要更高的旅費，國際旅遊推薦搜尋引擎Hopper的2022年夏季旅行指南中也指出，由於國際旅行需求增加、航班減少和航空燃油價格攀升，促使機票價格上漲；根據《華盛頓郵報》報導，飯店價格與2021年3月相比已上漲了40%。

此時英國、瑞士火車票價的促銷，相對難得，有需求的旅客可趁機把握。

瑞士旅行通行證2022票價表。圖／飛達旅遊提供
瑞士旅行通行證2022票價表。圖／飛達旅遊提供

機票 香港

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