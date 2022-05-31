10.5噸美國青花菜重金屬超標 食藥署依規退運或銷毀

食品藥物管理署今天公布邊境稽查不合格結果，其中美國出口青花菜檢出重金屬含量超標，共計10.5公噸，進口商為伊頂旺企業有限公司。由於此批青花菜抽檢金屬鎘超出0.02mg/kg，將依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，依規定所有食品、農產品進口台灣都要向食藥署申請查驗，並交由系統判斷需抽樣檢驗的產品。由伊頂旺企業有限公司進口的「YEA青花菜（FRESH BROCCOLI）」就是在此次的抽驗中驗出重金屬鎘0.07 mg/kg，比規定的0.05 mg/kg超出0.02mg/kg。這批青花菜共10,544公斤，將依規定退運或銷毀。

此次驗出的超標的還有妙管家的「時尚料理儲物盒（藍）」，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為93 ppm，超出標準的30 ppm以下3倍以上，這批1139 公斤的不符合商品，將依規定退運或銷毀。

日本藍莓也在這次的公布的超標名單之中，陳慶裕表示這次第2次有日本藍莓農藥殘留超標，只要6個月內出現3次，即使是不同的進口商，也會針對日本藍莓進行整體的抽驗比例提升。此次進口商上佳水果有限公司為初犯，品項為「NISSYOU CO., LTD.鮮藍莓」。