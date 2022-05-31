快訊

夫妻高雄山區溯溪天人永隔 落水17小時後 妻遺體找到了

誰偷了代理師薪水？暑假變無薪假 教部編補助卻拿不到

評／中共「老朋友」遭澤倫斯基拿二戰歷史「打臉」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10.5噸美國青花菜重金屬超標 食藥署依規退運或銷毀

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
美國出口「YEA青花菜(FRESH BROCCOLI)」檢出重金屬含量不符規定（圖片來源／食藥署提供）
美國出口「YEA青花菜(FRESH BROCCOLI)」檢出重金屬含量不符規定（圖片來源／食藥署提供）

食品藥物管理署今天公布邊境稽查不合格結果，其中美國出口青花菜檢出重金屬含量超標，共計10.5公噸，進口商為伊頂旺企業有限公司。由於此批青花菜抽檢金屬鎘超出0.02mg/kg，將依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，依規定所有食品、農產品進口台灣都要向食藥署申請查驗，並交由系統判斷需抽樣檢驗的產品。由伊頂旺企業有限公司進口的「YEA青花菜（FRESH BROCCOLI）」就是在此次的抽驗中驗出重金屬鎘0.07 mg/kg，比規定的0.05 mg/kg超出0.02mg/kg。這批青花菜共10,544公斤，將依規定退運或銷毀。

此次驗出的超標的還有妙管家的「時尚料理儲物盒（藍）」，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為93 ppm，超出標準的30 ppm以下3倍以上，這批1139 公斤的不符合商品，將依規定退運或銷毀。

日本藍莓也在這次的公布的超標名單之中，陳慶裕表示這次第2次有日本藍莓農藥殘留超標，只要6個月內出現3次，即使是不同的進口商，也會針對日本藍莓進行整體的抽驗比例提升。此次進口商上佳水果有限公司為初犯，品項為「NISSYOU CO., LTD.鮮藍莓」。

依現行規定只要初次違規，食藥署都將產品從原本2%到10%的抽驗比例，提升到20%到50%。若6個月內再犯，則會要求業者繳交改善報告書釐清原因，並提交改善措施。

日本出口「NISSYOU CO., LTD.鮮藍莓(FRESH BLUEBERRY)」檢出農藥殘留含量不符規定（圖片來源／食藥署提供）
日本出口「NISSYOU CO., LTD.鮮藍莓(FRESH BLUEBERRY)」檢出農藥殘留含量不符規定（圖片來源／食藥署提供）
中國大陸出口「妙管家時尚料理儲物盒(藍)(32071 HK-8376BU(BLUE) SEASONING BOX-PP)」檢出容器具-溶出試驗不符規定（圖片來源／食藥署提供）
中國大陸出口「妙管家時尚料理儲物盒(藍)(32071 HK-8376BU(BLUE) SEASONING BOX-PP)」檢出容器具-溶出試驗不符規定（圖片來源／食藥署提供）

超標 日本 抽驗

延伸閱讀

中共「老朋友」季辛吉遭澤倫斯基拿二戰歷史「打臉」？

美參議員達克沃斯將見蔡英文 中國大陸30架軍機再擾台

x86架構扳回一城 AMD讓美國能源局橡樹嶺實驗室「Frontier」成為今年度最快超級電腦

拜登願軍事保台 美專家籲華府協同盟友行動

相關新聞

瞄準解封跑透透？金秀賢旅遊大揭密 最想去這騎單車

全世界多半已解除國境限制，也讓旅遊的心情蓄勢待發。解禁之後你想去哪裡？身為瑞士鐘表品牌美度（MIDO）代言人的金秀賢，近...

瑞士旅行通行證首次調降！飛達行程視訊健檢 大省旅費

國內疫情進入高原期，趨勢走向與病毒共存，雖然入境隔離政策尚未取消，但已有不少旅人前進歐洲，或者著手規劃暑期自助遊程，疫後...

10.5噸美國青花菜重金屬超標 食藥署依規退運或銷毀

食品藥物管理署今天公布邊境稽查不合格結果，其中美國出口青花菜檢出重金屬含量超標，共計10.5公噸，進口商為伊頂旺企業有限...

限時15天！一蘭拉麵「加麵買1送1、滿額送刮刮卡」

來自日本的連鎖拉麵「一蘭」，來台展店至今5年。為了感謝台灣顧客的支持，自6月1日起，將推出一系列的慶祝優惠活動，包括「加...

英女王慶白金禧 佳士得將展安迪沃荷肖像版畫

英國女王伊莉莎白二世今年歡慶登基滿70年，成為英國歷史上首位慶祝「白金禧年」的君主，也是史上在位最久的女性君主。緊接在6...

為器物請命！八方新氣王俠軍發表《壺之意志》

頂級瓷器品牌八方新氣創辦人王俠軍，首本為器物請命的書寫《壺之意志》全新發表， 新書發表的同時，八方新氣關渡「新氣園」同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。