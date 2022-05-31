限時15天！一蘭拉麵「加麵買1送1、滿額送刮刮卡」

來自日本的連鎖拉麵「一蘭」，來台展店至今5年。為了感謝台灣顧客的支持，自6月1日起，將推出一系列的慶祝優惠活動，包括「加麵買1送1」、「滿額送刮刮卡」等不同方案，讓民眾一同感受喜悅。

1960年於日本福岡創立的「一蘭拉麵」，主打豚骨拉麵，不僅是日本知名的連鎖拉麵品牌，也是許多民眾赴日旅遊的必吃美食之一。一蘭自2017年正式登台，除了在信義區開設台北本店、台北本店別館外，也於2022年11月正式開設台中朝富店。

為慶祝一蘭登台5週年，6月1日至6月15日期間，來店單點「加麵」，可再加贈「加麵」餐券1張；購買伴手禮商品滿1,000元，即可獲得電子刮刮卡（可累積，1人最多3張）。6月1日至2023年5月30日期間，累積APP點數兌換的「加麵」餐券達5張，即可獲得「神秘好禮」1份。