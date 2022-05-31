這3款icash2.0造型卡太酷了！ 大同寶寶金色限定款必收、阿Q桶麵能掀開還有醬汁彩蛋

不讓造型悠遊卡獨秀，icash2.0近期也不斷推出特殊造型卡新品，又可愛又具收藏價值，積極搶攻民眾荷包！愛金卡公司今日宣布即將陸續推出「純喫茶」、「阿Q桶麵」、「大同寶寶金色限定版」，分別於不同通路推出不同版本，想要收藏的民眾可得抓緊開賣時間。

1993年上市的統一純喫茶，已熱賣超過20多年，是全世界第一瓶冷藏紙盒包裝茶，至今仍擁有不少死忠消費者。愛金卡公司推出的「純喫茶icash2.0」，特別將原尺寸等比例縮小，外包裝完美複製，連打開盒蓋的手勢示意圖也忠實呈現，細節絕對不馬虎，這次共推出紅茶及綠茶2種經典款式，6月1日於OPEN POINT App、7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心開賣，純喫茶粉絲肯定要蒐集全套。

慶祝純喫茶icash2.0上市，愛金卡公司特別加碼推出集點活動，6月1日至2023年5月31日期間，凡於活動網頁登錄「純喫茶icash2.0」卡號及基本資料，並持登錄之「純喫茶icash2.0」至7-ELEVEN門市購買活動指定飲品，購買1瓶即可集1點，集滿10點即可兌換純喫茶指定飲品1瓶。

同為超商經典商品的阿Q桶麵，則是許多民眾從小吃到大的泡麵品牌，尤其陪伴許多學生度過許多嘴饞時刻，這次與愛金卡公司合作推出的「阿Q桶麵—紅椒牛肉風味icash2.0」，外觀造型如同實品一樣，包裝上也同樣標示著品名、成分等細節，上方碗蓋還能掀開一半，裡面不但有擬真麵體及蔬菜配料外，這次更特別設計2款隱藏彩蛋，分別模擬用醬汁寫上「PASS」或「100」字樣，隨機出現，6月15日於7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心開賣。

大考季阿Q桶麵也為了替考生們應援打氣，特別在7-ELEVEN門市推出「大考限定應援組合」，6月15日至2023年7月7日期間，凡購買阿Q桶麵任1口味＋麥香寶特瓶600系列任1瓶，即可享折扣10元，為考生加油打氣。