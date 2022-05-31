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端午節就是要吃粽子！全台6間熱門名店 讓你吃透南北粽

聯合新聞網／ MENU美食誌

這篇收藏起來！不管是水煮的南部粽，或是蒸煮的北部粽，這篇全都有拉！

阿桐阿寶四神湯

台北市/大同區

台北市大同區在地超過30年的老店，必吃鹹香的招牌北部粽，淋上甜辣醬和醬油後，再配上一碗料多美味的四神湯，絕對是最佳搭配（MENU美食誌Judy🍄提供）

十八王公劉家肉粽富基店

新北市/石門區

飄香四十多年的劉家肉粽，絕對是東北角必吃美食之一。必吃用料豐富的北部粽，內餡搭配豬肉、蛋黃、香菇、栗子、櫻花蝦等餡料，襯著粽葉香氣一同入口，十分滿足。（MENU美食誌KBB提供）

郭家肉粽

高雄市/鹽埕區

位於鹽埕區的郭家肉粽，傳承至今已到第三代。以老米製成的肉粽，搭配炒肉、鹹鴨蛋等配料、最後淋上花生粉、蒜蓉醬跟辣椒醬，鹹甜交織、越吃越涮嘴！（MENU美食誌宋耀星提供）

再發號百年肉粽

台南市/中西區

台南著名的百年老店，講求真材實料，選用上等的長糯米和肥瘦參半的豬肉，再加上香菇、栗子、蝦仁等配料，鹹香軟綿的滋味，讓人一吃就愛上！（MENU美食誌吃貨和他的餅提供）

圓環頂菜粽

台南市/中西區

必吃招牌月桃葉菜粽，淋上醬汁、花生粉和香菜，花生粉和月桃葉獨特的香氣、在嘴裡綻放，鹹甜滋味讓人難以忘懷！（MENU美食誌提供）

孫家肉粽

高雄市/鹽埕區

位在高醫附近，飄香40年的肉粽店。粽子軟嫩好吃，內餡有蝦米、鹹蛋黃、瘦肉等配料，搭上一碗香醇濃郁的味噌湯，絕對是必點的美味組合！（MENU美食誌朵嵐念念提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 台南

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