端午節就是要吃粽子！全台6間熱門名店 讓你吃透南北粽
這篇收藏起來！不管是水煮的南部粽，或是蒸煮的北部粽，這篇全都有拉！
台北市/大同區
台北市大同區在地超過30年的老店，必吃鹹香的招牌北部粽，淋上甜辣醬和醬油後，再配上一碗料多美味的四神湯，絕對是最佳搭配（MENU美食誌Judy🍄提供）
新北市/石門區
飄香四十多年的劉家肉粽，絕對是東北角必吃美食之一。必吃用料豐富的北部粽，內餡搭配豬肉、蛋黃、香菇、栗子、櫻花蝦等餡料，襯著粽葉香氣一同入口，十分滿足。（MENU美食誌KBB提供）
高雄市/鹽埕區
位於鹽埕區的郭家肉粽，傳承至今已到第三代。以老米製成的肉粽，搭配炒肉、鹹鴨蛋等配料、最後淋上花生粉、蒜蓉醬跟辣椒醬，鹹甜交織、越吃越涮嘴！（MENU美食誌宋耀星提供）
台南市/中西區
台南著名的百年老店，講求真材實料，選用上等的長糯米和肥瘦參半的豬肉，再加上香菇、栗子、蝦仁等配料，鹹香軟綿的滋味，讓人一吃就愛上！（MENU美食誌吃貨和他的餅提供）
圓環頂菜粽
台南市/中西區
必吃招牌月桃葉菜粽，淋上醬汁、花生粉和香菜，花生粉和月桃葉獨特的香氣、在嘴裡綻放，鹹甜滋味讓人難以忘懷！（MENU美食誌風提供）
高雄市/鹽埕區
朵嵐念念提供）
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