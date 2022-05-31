郭婞淳ig美照秀名表 舉重女神變身「香肩兒」

「舉重女神」郭婞淳自2020東京奧運奪金之後話題不斷，近期除出版新書《舉重若輕的婞念》，昨日更在官方ig（kuohsingchun_official）突發美照多張，除大秀瑞士名表歐米茄（OMEGA），截稿前按讚數已瞬間破萬，因小露香肩、更為網友趣封「香肩兒」，時尚指數再攀高峰。

自去年奪金後，連續收到包含台灣ELLE、VOGUE多本時尚雜誌拍攝邀約，在時裝加持下，郭婞淳更頻頻展現出健美、力量、自信的時尚可能。在最新貼文中，郭婞淳更寫下感性金句：「我用重量寫下紀錄，而時間為我留下記錄。『不要只當看歷史的人，而要當創造歷史的人。』」

貼文的六張照片中，郭婞淳時而展現爽朗笑容，時而化身時尚模特兒半遮臉龐，秀出手上OMEGA星座（Constellation）的三款腕表，並具備紅、藍、綠色三種不同款式，同時限時動態再加碼一張低胸小禮服、大秀左肩的率性姿勢，也讓網友頻留言大讚「天啊太美了吧」、「哎喲，香肩兒」、「太性感了啦」。