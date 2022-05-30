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優雅珠寶變嘻哈！「幸運草富翁」CARDI B限動秒炫百萬

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
美國饒舌歌手Cardi B在IG限時動態分享自己配戴的梵克雅寶珠寶。圖／摘自IG @iamcardib、梵克雅寶提供
美國饒舌歌手Cardi B在IG限時動態分享自己配戴的梵克雅寶珠寶。圖／摘自IG @iamcardib、梵克雅寶提供

美國饒舌歌手Cardi B穿著大膽風格獨具，深具嘻哈精神。近日她在自己IG限時動態分享她和先生Offset在海邊的夏日假期，除了豪華遊艇等各式奢華生活必備，她更不吝秀出自己手上配戴的大串梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典Alhambra幸運草手環，光是一隻手腕就堆疊咖啡色虎眼石、綠色孔雀石、藍色瑪瑙、珍珠母貝等多種顏色，堪稱「幸運草富翁」，把60年代優雅象徵戴得很嘻哈。在下一段限動中，更可看出Offset也配戴了同款不同色的Alhambra手環、Tiffany HardWare手鍊、以及愛彼表，可見Alhambra是她和Offset的「定情珠寶」。

梵克雅寶的Alhambra系列珠寶，以四瓣的幸運草圖騰為主要設計元素，在1968年首度面世之後，從一條裝飾20個幸運草圖騰的長項鍊至今，已延伸出全系列各式各樣的設計，成為席捲全球的日常配戴珠寶首選。雖然珠寶的設計源自巴黎、本身氣質優雅，不過在Cardi B的詮釋下，更顯出經典設計與時俱進的百變魅力。

美國饒舌歌手Cardi B在IG限時動態分享自己配戴的梵克雅寶珠寶。圖／摘自IG @iamcardib
美國饒舌歌手Cardi B在IG限時動態分享自己配戴的梵克雅寶珠寶。圖／摘自IG @iamcardib
梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚墜飾鑲嵌虎眼石。
梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚墜飾鑲嵌虎眼石。
梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚墜飾鑲嵌孔雀石。
梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚墜飾鑲嵌孔雀石。
梵克雅寶Magic Alhambra手鍊，5枚墜飾鑲嵌珍珠母貝與縞瑪瑙。
梵克雅寶Magic Alhambra手鍊，5枚墜飾鑲嵌珍珠母貝與縞瑪瑙。
美國饒舌歌手Cardi B在IG限時動態分享自己配戴的梵克雅寶珠寶。圖／摘自IG @iamcardib
美國饒舌歌手Cardi B在IG限時動態分享自己配戴的梵克雅寶珠寶。圖／摘自IG @iamcardib
梵克雅寶Vintage Alhambra藍瑪瑙手鍊，5枚墜飾。
梵克雅寶Vintage Alhambra藍瑪瑙手鍊，5枚墜飾。
美國饒舌歌手Cardi B在IG限時動態分享自己配戴的梵克雅寶珠寶。圖／摘自IG @iamcardib
美國饒舌歌手Cardi B在IG限時動態分享自己配戴的梵克雅寶珠寶。圖／摘自IG @iamcardib
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊。圖／Tiffany提供

珠寶 遊艇

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