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簡約時尚！EPSON智慧藍牙奶茶標籤機 有.設計獨家預購

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
EPSON新推出LW-C610 智慧藍牙奶茶標籤機。圖／台灣愛普生提供
EPSON新推出LW-C610 智慧藍牙奶茶標籤機。圖／台灣愛普生提供

現代人追求生活風格，EPSON新推出LW-C610 智慧藍牙奶茶標籤機，外型經由日本知名工業大師─柴田文江所設計，簡約又時尚，奶茶色搭配俐落機身，使用弧型邊角柔化了整體視覺，還避開刮手風險，即日起在有.設計平台獨家首賣。

現在的標籤機不僅可以解決收納分類需求，更追求標籤的多樣化應用，同時還是喜愛手作民眾的必備武器，靈活應用超越想像，例如緞帶包裝、燙印標籤、手作口罩鍊、烘焙料理裝飾等；EPSON LW-C610 360dpi高列印解析度，透過全新Label Editor Mobile APP藍牙連接，為用戶設計簡潔清爽的操作介面，可自由彈性編輯，並支援第三方字型，輕鬆列印創意標籤；熱轉印技術不掉字，防水防油更耐刮；支援6-24mm寬度的標籤帶，全日製原廠標籤帶更符合歐盟RoHS標準，不論是講求精巧的設計，還是想製作搶眼的禮品包裝，都能隨心變換讓用戶安心使用。

EPSON LW-C610智慧藍牙奶茶標籤機於有.設計平台獨家首賣，原廠保固、獨家優惠、滿額贈禮通通都有，是兼具療癒與實用性的好商品，詳情可關注官方粉絲團（https://www.facebook.com/epson.com.tw/）及有.設計（https://bit.ly/3LHqv84）頁面查詢。

EPSON新推出的LW-C610 智慧藍牙奶茶標籤機，外型簡約又時尚。圖／台灣愛普生提供
EPSON新推出的LW-C610 智慧藍牙奶茶標籤機，外型簡約又時尚。圖／台灣愛普生提供

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