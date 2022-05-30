雪莉桶的老派浪漫！格蘭哥尼36年單桶全球限量402瓶

以訂製雪莉桶聞名全世界、創立於1833年的格蘭哥尼酒廠（Glengoyne Distillery），這次推出珍稀年份36年單桶與酒廠限定Teapot Dram，兩款皆是深具故事性的訂製雪莉桶酒款。其中格蘭哥尼36年家族單桶，全球限量402瓶，酒精濃度50.7%，建議售價13萬8,000元；格蘭哥尼Teapot Dram酒廠限定版第八版，全球限量3,000瓶，酒精濃度59%，建議售價4,980元。

格蘭哥尼酒廠號稱蘇格蘭最慢速蒸餾的酒廠，始終堅守古典卻可靠的準則——仰賴光陰，換取品質。格蘭哥尼36年擁有其他威士忌品牌所不具備的三大獨步優勢，首先是最廣為人知的「最慢速蒸餾」——為了換取最純淨的酒液，格蘭哥尼付出比尋常酒廠多三倍的光陰，全程人工看守、耐心等候，就為了獲得最終無人能及的美好佳釀。其次，格蘭哥尼堅持「不使用泥煤烘乾大麥」，選擇用熱空氣自然烘乾大麥，讓威士忌獲得更純淨的大麥香。而本次上市的格蘭哥尼36年單桶更具備威士忌資深玩家齊心追隨的極致誘因——格蘭哥尼專屬的「訂製雪莉桶」。

在過去蘇格蘭威士忌產業的泱泱大國裡，雪莉桶因量少且珍貴，經常被國際大品牌獨佔產線，而格蘭哥尼為追求最佳的雪莉桶品質，從1980年代開始，不惜成本建立雪莉桶的生產供應鏈，嚴選優質橡木桶，36年即是匯集訂製雪莉桶工藝之大成，並以格蘭哥尼家族三代盛名，共同欽點選桶。

家族第四代成員Tom Russell更表示：「這是我們家族一起選出來的，世界上唯一一桶，格蘭哥尼36年，可說是前無古人、後無來者，在威士忌市場上更顯得超群非凡且獨一無二。」

此外，Teapot Dram第八版更是象徵酒廠從古流傳至今的美好佳話。在早期的格蘭哥尼酒廠中，有一個不成文的員工小福利——辛勞工作的酒廠工人們，都能被配給一些酒廠佳釀。

有別於其他酒廠僅提供剛蒸餾出來的新酒，格蘭哥尼體恤員工的勤奮辛勞，每天皆有三杯熟成多年的原桶強度單一麥芽威士忌；然而對於剛進酒廠的新員工而言，即使是珍稀佳釀，三杯原桶強度的威士忌，還是常顯得難以負荷。於是經驗老道的員工就放置一只銅製的茶壺在酒廠的食堂裡，只要有喝不完的威士忌，就可以倒入銅壺中，若有其他人也想品飲，則可以到銅壺自取。

這個心照不宣的酒廠默契，在往後的日子中持續了很長一段時間，在那美好的小故事中，銅壺所盛裝的酒就成為了如今的Teapot Dram產品的繆思，從2012出場第一版開始至今，來到了Teapot Dram第八版。

Teapot Dram除了故事迷人可愛，酒本身也深具魅力。選用初次裝填的訂製歐洲雪莉橡木桶，每批精選數桶，一次僅產出3,000瓶上下，一年推出一個版本，因產量稀少、成本高昂，每一年都成為秒殺的熱銷品項。格蘭哥尼酒廠為了台灣威士忌行家破例釋出窖藏，台灣市場成為Teapot Dram系列首次在酒廠外上市的市場，正式發售時間為2022年6月。購買方式洽麥立得洋酒尊榮服務專線0800-636-689。

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